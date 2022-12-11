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الرياضي

الوحدة سر نجاح كرواتيا

الوحدة سر نجاح كرواتيا
11 ديسمبر 2022 23:37

الدوحة (د ب أ)
أكد المدافع الكرواتي جوسيب يورانوفيتش، أن منتخب بلاده "عليه ألا يخشى أي فريق" قبل مواجهة الأرجنتين في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.
وقال يورانوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "السر في نجاحنا هو التماسك والوحدة، لسنا نلعب فقط كفريق، نلعب كعائلة، متحمسون للغاية لجعل بلادنا فخورة".
وفازت كرواتيا وصيفة بطل العالم، على المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، في دور الثمانية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 /2 ليعبر إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، بعد بلوغ الفريق نهائي مونديال روسيا 2018 قبل الخسارة على يد فرنسا.
من جانبه، قال المهاجم برونو بيتكوفيتش الذي سجل هدف التعادل في شباك البرازيل قبيل نهاية الوقت الإضافي لمباراة الفريقين بدور الثمانية، أن الثقة الذاتية لفريقه ساعدتهم كثيراً.
وأوضح "استقبلنا هدفاً أمام البرازيل في وقت صعب للغاية ، لكننا نقول دائماً أنه لايزال بإمكاننا إنجاز المهمة".
وأوضح "رجاء رحبوا بأفضل ظهير أيمن في العالم جوسيب يورانوفيتش، الرجل الذي دمر حلم البرازيل في كأس العالم".

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