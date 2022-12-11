«برجة» بطل سباق «كأس الوثبة ستاليونز»

عصام السيد (العين)

سجل المدرب خليفة مطر النيادي ثلاثية «هاتريك»، فيما حقق الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو ثنائية، ضمن فعاليات الحفل الخامس لسباقات مضمار العين للفروسية والرماية والجولف، الذي تألف من 7 أشواط، شاركت فيه 83 خيلاً، وبلغ إجمالي الجوائز المرصودة 500 ألف درهم.

وفي انطلاقة الحفل ظفر المهر «برجة» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر تكافؤ، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخطف الجواد «آر بي سراب» لمنصور مصبح عبدالله حمد السنيدي، بإشراف خليفة النيادي كأس الشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة السرعة 1000 متر، على لقب كأس سباق «الخبيصي».

ومنحت الفرس «قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، الثلاثية لخليفة النيادي، حين نالت كأس الشوط السابع المخصص للتكافؤ لمسافة السرعة 1000 متر، على لقب كأس سباق «القطارة»، ومنح الفوز الهاتريك. وأثبتت المهرة «مسكوت الموري» لإسطبلات ليوا، حسن ترشيحها بالفوز بكأس الشوط الخامس الرئيسي في الحفل، والمخصص للخيول العربية الأصيلة حسب عمر ونتائج المشارك لمسافة 1800 متر، على لقب سباق «الهيلي».

وفاز الجواد «إيجابي» لإسطبلات الأصايل، بكأس الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1800 متر، على لقب سباق «الجيمي».

وسجل الجواد «يورمان» لمحمد خليل أحمد، فوزاً سهلاً بالشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر تكافؤ، على لقب كأس سباق «المسعودي». واكتسح المهر الناشئ «فداون» للرحماني للسباقات، منافسيه ليفوز بكأس الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة «مواليد الإمارات» لمسافة 1600 متر، على لقب كأس سباق «زاخر». وتوج الفائزين في الأشواط محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام للسباقات بنادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.