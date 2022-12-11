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أبوظبي يفتتح «دولية الإمارات للبولو» بالفوز على غنتوت

أبوظبي يفتتح «دولية الإمارات للبولو» بالفوز على غنتوت
12 ديسمبر 2022 01:27

غنتوت (الاتحاد)

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حقق فريق أبوظبي الفوز على غنتوت في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو الـ22، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، تزامناً مع احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ51، والتي تشهد مشاركة 3 فرق هي أبوظبي وغنتوت ولامار. وجاء فوز أبوظبي بنتيجة 8.5 - 7 على غنتوت، في المباراة التي جرت بينهما بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، ليستفيد أبوظبي من فارق «الهانديكاب» حيث دخل المباراة ومعه هدف ونصف، بسبب تفوق غنتوت عليه في التصنيف. وجاءت المباراة قوية من الفريقين كحال مباريات ديربي أبوظبي وتمكن إستانيسلاو أبليندا من تسجيل 3 أهداف لفريق أبوظبي، كما سجل أيضاً زميله في الفريق هوجو ألبرتو، «هاتريك» فيما سجل قائد الفريق فارس اليبهوني الهدف السابع، وأحرز لفريق غنتوت، اللاعب الهداف ماركوس أريا 5 أهداف، وسجل كل من ناصر الشامسي وأوسكار هدفاً، وأدارها الحكم بيتر رأيت. 

فريق أبوظبي
بطولة الإمارات للبولو
غنتوت
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