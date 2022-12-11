بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية تنطلق بـ«افتتاح باهر»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأول من نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي أقيمت في ياس باي في جزيرة ياس، أجواء حماسية واحتفالية، مع احتدام المنافسة بين نخبة من النجوم وأفضل فرق العالم في اللعبة.

وانطلقت النهائيات، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وسط حضور جماهيري غفير حرص على متابعة منافسات الدور الأول من البطولة، التي تقام على مدار يومين، بمشاركة 12 فريقاً، وهي: يوبي هيوشان وليمان الصربيان، وأنتويرب البلجيكي، وريجا اللاتفي، وأمستردام هيبرو واترخت الهولندي، وشاكياي جولبيليه الليتواني، وفيينا النمساوي، وأولناباتار المنغولي، وبرينستون وأوماها الأميركيان، ولوزان سبورت السويسري.

واستمتع الحضور بحفل افتتاح مميز ومثير يحاكي حيوية ونشاط لعبة كرة السلة. وتأهلت فرق يوبي هيوشان، ولوزان، وأمستردام، وأوماها، وفيينا، وريجا، وأنتويرب، وأولناباتار إلى الدور الربع نهائي كما شهد اليوم الأول تتويج فريق «فور ثري» (رجال - مفتوح) بالبطولة المجتمعية التي أقيمت على هامش النهائيات، بينما فاز فريق «ماسترز ثردز أند نيدلز» (رجال - تحت 178 سم)، فيما فاز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية (سيدات - مفتوح) بالمركز الأول، وفريق «بالرز نيشن» (سيدات - تحت 178 سم).

من جانبه أكد سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن منافسات اليوم الأول شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وندية بين أفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، مبيناً أن حفل الافتتاح عكس روح لعبة كرة السلة وحيويتها على الواجهة البحرية الأحدث في أبوظبي «ياس باي».

وأضاف العريفي: «مجلس أبوظبي الرياضي حرص على توفير كل عوامل النجاح للبطولة استكمالاً للنجاحات التي تحققت في السابق بفضل التعاون الوثيق والشراكة المتميزة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة».

الجدير بالذكر أن جولات بطولات كرة السلة الثلاثية انطلقت منذ 7 أشهر، وجابت 11 مدينة حول العالم، وشهدت إقامة أكثر من 440 مباراة في كرة السلة، وتحقيق الفرق المشاركة آلاف النقاط، لتصل الفرق المؤهلة في محطتها الأخيرة إلى أبوظبي للمنافسة وتحقيق لقب الموسم.

وتبلغ قيمة جوائز جولات كرة السلة الثلاثية الـ12 خلال عام 2022، 375 ألف دولار، وستسعى الفرق العالمية لتحقيق المجد والفوز باللقب الذي يتوج جهدها في هذه اللعبة.