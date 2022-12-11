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العين يبدأ الدفاع عن اللقب أمام الوحدة.. والشارقة يواجه خورفكان

العين يبدأ الدفاع عن اللقب أمام الوحدة.. والشارقة يواجه خورفكان
12 ديسمبر 2022 01:27

معتصم عبدالله (دبي)

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تختتم اليوم، جولة ذهاب الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بإقامة مباراتي الشارقة مع خورفكان في معقل «الملك»، وقمة العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد في «دار الزين»، في انتظار جولة الإياب الحاسمة المقررة الجمعة المقبل.
وتتجدد المواجهة بين «الملك» وضيفه «النسور» على ملعب الأول في المواجهة الرسمية الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي بعد فوز الشارقة 3-0 في المواجهة الأولى ضمن الجولة الرابعة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، وهي الثانية أيضاً في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس بعد فوز «الملك» 2-1 في مباراة تحديد المراكز في الموسم الماضي 2021- 2022.
وكان الشارقة حجز مقعده في ربع النهائي بتخطي بني ياس في الدور الأول بالفوز 3-0 ذهاباً، والخسارة 2-3 على ملعبه، في المقابل تأهل خورفكان على حساب الوصل بعدما عوض الخسارة على ملعبه 2-3 بفوز عريض في «زعبيل» بنتيجة 4-0.
وتتجه الأنظار في السابعة والنصف مساءً صوب استاد هزاع بن زايد الذي يستضيف القمة المتجددة بين العين والوحدة، وهي المواجهة الثانية في الموسم الحالي بعد تفوق «العنابي» 3-2 في قمة الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين في معقل «الزعيم».
وتمثل مباراة الليلة الأول لـ «الزعيم» في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2021-2022، والذي شهد احتفال العين بثنائية الدوري وكأس الرابطة، في المقابل جاء تأهل «العنابي» إلى ربع النهائي بتغلبه على منافسه اتحاد كلباء 2-1 و5-1 على التوالي في مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول. وتحمل قمة «الزعيم» و«العنابي» الرقم الـ 12 في تاريخ مواجهات الفريقين في «كأس الرابطة»، حيث يتفوق العين برصيد 5 انتصارات، مقابل 4 للوحدة، فيما حسم التعادل مباراتين.
وتقام مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم الحالي بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل مباريات الأدوار «الأول، الثمانية، الأربعة»، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.

الشارقة
خورفكان
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