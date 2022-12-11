«يد الملك».. صدارة الدوري بالفوز الخامس

رضا سليم (دبي)

سجل فريق الشارقة الفوز الخامس على التوالي في دوري أقوياء اليد، بالفوز الذي حققه على فريق الوصل بفارق 10 أهداف بنتيجة 41-31، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الإمبراطور ضمن الجولة الخامسة للمسابقة، ليعزز صدارته للدور التمهيدي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 18-14، ليرفع الملك الشرقاوي رصيده إلى النقطة 15.

فيما فاز فريق شباب الأهلي على النصر في ديربي دبي 25-22، في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان وانتهى شوطها الأول بتقدم الفرسان 12-10، ليواصل مطاردة الشارقة على القمة برصيد 12 نقطة.

ليتصدر الملك القمة برصيد 15 نقطة مع نهاية الجولة الخامسة، ويأتي خلفه شباب الأهلي الثاني برصيد 13 نقطة، ثم الجزيرة الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل الرابع، والعين الخامس برصيد 8 نقاط متساوياً مع مليحة السادس والنصر السابع بـ7 نقاط ودبا الحصن الثامن والأخير برصيد 6 نقاط.

ويتبقى في الدور التمهيدي للدوري جولتان، على أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور نصف النهائي طبقاً لترتيب كل فريق، حيث تجمع المجموعة الأولى بين الأول والثالث والخامس والسابع، والمجموعة الثانية بين الثاني والرابع والسادس والثامن.