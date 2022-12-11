كوفاتش يشيد بالولد الشقي

الريان (د ب أ)

أشاد المدير الفني لنادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم نيكو كوفاتش، بناشئه السابق ولاعب المنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني، وقال: إن الأداء الجيد للاعب الشاب لم يكن مفاجئاً له.

وفي تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، قال كوفاتش: «لقد عمل الولد على ذلك بشكل جيد لأنه كان يرغب في القيام بالمزيد من الأشياء داخل وخارج الملعب حتى يواصل تطوير نفسه. إنه ولد رائع، لاعب يريد أن يكون أفضل كل يوم، فهو لا يتدرب وحسب بل إنه يسأل نفسه أيضاً: كيف، لأي سبب، لماذا؟ ما الذي يمكنني أن أفعله بشكل أفضل؟ لقد أجريت معظم المحادثات معه».

تجدر الإشارة إلى أن تشواميني الذي تدرب تحت قيادة كوفاتش في نادي موناكو الفرنسي لمدة عام ونصف العام، يعد من بين أصحاب أفضل أداء في المنتخب الفرنسي خلال بطولة كأس العالم الحالية مونديال قطر 2022.

كان تشواميني أحرز هدف الافتتاح في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الإنجليزي في مباراة دور الثمانية أمس السبت، وانتهت بفوز منتخب الديوك على منتخب الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف.

ولا يزال تشواميني نجم وسط ريال مدريد يحتفظ بأفضل الذكريات مع كوفاتش، وقال اللاعب الفرنسي عن مدربه السابق: «أفضل مدرب لي؟ بلا شك نيكو كوفاتش. كنت طفلاً عندما جاء إلى موناكو، وأصبحت فارساً تحت قيادته. وقد أوضح لي أن الدفاع فن وعلمني كيف ألعب اليوم».