«التجديف الحديث» يتوج أبطال 14 فئة بـ «ميداليات الانتصار»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، وبنجاح كبير، الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي أقيمت مساء أمس الأول في العاصمة على كاسر الأمواج بمشاركة ضخمة من خمسة أندية بحرية، وحضور 60 متسابقاً من خلال الفئات الـ14 التي شهدتها البطولة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية في لوحة جميلة، ساهم في صياغة نجاحها بشكل أفضل الأجواء المثالية التي أقيمت من خلالها المنافسة.

كما شهدت المنافسة حضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الانطلاقة الأولى في الصباح الباكر، ومتابعة أول سباقات اليوم.

وجاءت نتائج الفئات المختلفة، والتي انطلقت على مدار يوم كامل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساء كي تتوج 40 منصة من خلال الفئات المختلفة للبطولة، وحقق المركز الأول في فئة فردي كبار إبراهيم مراغي، وفي فئة ثنائي مزدوج سيدات تمكنت من إحراز المركز الأول وفاء وجوكو، وفي فئة فردي رجال تحت 23 سنة حقق المركز الأول عمار عبيد، وعبر فئة فردي ناشئين تحت 16 حل في المركز الأول زايد الشامسي، وفي فئة فردي ناشئين تحت 18 سنة، حل أولاً أكسيل فرودي.

وفي فئة رباعي سيدات، تمكن فريق عهود وظبية ووفاء وجوس من إحراز المركز الأول، وعبر فئة فردي ناشئات تمكنت من إحراز المركز الأول مودة، ومن خلال فئة زوجي ناشئين رجال حقق زايد عبيد وعلي أحمد المركز الأول، وفي فئة فردي سيدات أحرزت سارة الأجنف المركز الأول، واستمرت الفئات مع فئة زوجي رجال بتحقيق مجدي أحمد وخميس غانم المركز الأول، وفي فئة زوجي شباب تحت 23 سنة حل في المركز الأول عمار سالم، ومن خلال فئة رباعي مختلط حل في المركز الأول فريق لمياء ووقاء وبووز وعبدالعزيز الحسني، وفي فئة زوجي مختلط حل في المركز الأول سارة الأجنف ومجدي أحمد، وفي زوجي ناشئات حلت أولاً كل من جمانة ومودة، وفي فئة رباعي رجال حل في المركز الأول فريق أحمد خميس ومبارك وحمد وخميس. وجاءت جائزة النادي الأفضل والأعلى نقاطاً من خلال المراكز لتكون من نصيب نادي الحمرية الذي حقق 86 نقطة.

كرم الفائزين في الختام، سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسيف المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. ومن المقرر أن تقام البطولة لموسم 2022-2023 على مدار خمس إلى ست جولات مختلفة، لتنتهي في مايو القادم، حيث ستحل جولات البطولة رحالها في أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، ورأس الخيمة.

أحمد بن حمدان يهنئ الفائزين

بارك الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف، للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، نجاح الجولة الأولى من البطولة والتفوق الفني الكبير الذي ظهرت به كل الفئات، كما وجه الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية للاستضافة المميزة للجولة، وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان الفائزين من خلال المنافسة، والأوائل عبر الفئات المتنوعة للتجديف الحديث.

كما وجّه الشكر لكل الأندية المشاركة من خلال السباق والحضور المميز لقرابة 60 مشاركاً من خلال فئات التجديف الحديث، وقال: «شيء مبهج أن نشاهد هذا العدد الكبير والضخم من المشاركين في المنافسة، وأيضاً وجود الأندية وحرصها على أن تكون حاضرة بمنتسبيها من خلال سباقات التجديف الحديث، جئنا إلى المنافسة كي نشجع الشباب ونعطيهم الحافز من أجل تقديم الأفضل والتفوق في هذه الرياضة، ونتمنى أن نشاهد أعداداً أكبر في المستقبل.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان أن الدعم موجود دوماً لهذه الرياضات، خاصة مع تنظيم الأندية البحرية لجولات هذه البطولة، وقال: «أشكر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على التنظيم المميز للجولة الأولى من البطولة، نريد أن نؤكد أن دعم هذه الرياضة سيكون موجوداً، خاصة أنها إحدى الرياضات الأولمبية التي تلقى اهتماماً كبيراً، من أجل أن يكون هناك ممثلون للإمارات لاحقاً، عبر الاستحقاقات والبطولات العالمية، نرغب في أن يتعلم أطفالنا المزيد وأن يكتسبوا الخبرة في هذه البطولة وأن يشقوا طريقهم سريعاً نحو القمة في هذه الرياضة، وأوجّه رسالة لهم من الآن بأننا ننتظر الميداليات العالمية لاحقاً من الجيل القادم».