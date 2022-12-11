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الرياضي

«شراكة» بين الوصل والنصر في دوري السلة

«شراكة» بين الوصل والنصر في دوري السلة
12 ديسمبر 2022 01:27

علي معالي (دبي)

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تقاسم الوصل والنصر «الشراكة» في المركز الثالث بدوري رجال السلة، مع نهاية الجولة العاشرة، حيث حقق فهود زعبيل الفوز على «العميد» بنتيجة 76-61، في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الوصل في زعبيل بدبي، ليرفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة والنصر إلى 13 نقطة أيضاً، ويتقدم النصر في الترتيب بفارق النقاط المسجلة.
استطاع الوصل أن يثأر لخسارته في الدور الأول ويستعيد التوازن من جديد تحت قيادة المدرب عبدالحميد إبراهيم، الذي يقود الفريق بشكل مميز هذا الموسم، ومع وجود عدد من المواهب داخل بيت الفهود، وجاءت أرباع المباراة بنتيجة 19-13، 18-15، 14-20، 25-13، لصالح الوصل.
وفي المقابل ما زال المحترف الأميركي الجديد سيكو ويجز في صفوف النصر، خاصة وأنها المباراة الأولى له بعد انتقاله مؤخراً، ويسعى حسام الوكيل مدرب الفريق والذي يقدم معه «العميد» مستويات متميزة هذا الموسم إلى مزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة أملاً في تواجد الفريق في المقدمة ومزاحمة الكبار مع الشارقة وشباب الأهلي، وأدار المباراة الدولي يعقوب غابش والدولي محمد ريان وزيد ضياء وراقبها الدولي محمد الشمري.
وعلق حسام الوكيل على المباراة الأخيرة قائلاً: «لم يحالفنا التوفيق في عدد من الرميات التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، ومع خوض المحترف الجديد سيكو للمباريات والتدريبات أكثر سوف يظهر مستواه الحقيقي».

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