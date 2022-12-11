روضة السركال تطارد صدارة «دولية الشارقة للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

تواصل روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، تألقها في النسخة الـ 12 من بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ويستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حتى 17 ديسمبر الجاري، بعدما انتزعت تعادلاً ثميناً من المصنفة الـ20 في البطولة البولندية فيرونيكا زابزانسكا في الجولة الثالثة، لترفع رصيدها إلى 2.5 نقاط في المركز الثاني، خلف الرباعي المتصدر بالعلامة الكاملة (3 نقاط) والمكون من الرومانية إيما أوبادا والإيرانية ميترا أصغر زاده والأرمينية آرمين بابايان ولاعبة تركمانستان جمال أوزدورديفا.

وتقاسمت 6 لاعبات المركز الثاني مع روضة السركال، هن الإيرانية أناهيتا زاهيديفار ومواطنتها هوما آلافي والصربية سوزانا ماكسيموفيتش والبولندية ايميليا ديلاج والكازاخية أرناش بويرزهان والكرواتية آنا بيركي.

ومن أبرز نتائج الجولة الثالثة، فوز الرومانية إيما أوبادا على الصربية آنا بينديراك، وتغلبت لاعبة تركمانستان أوزدورديفا على المصنفة الثالثة لاعبة أذربيجان سابينا أبراهيموفا، وفازت الأرمينية آرمين بابايان على الأوكرانية نونا داتواشفيلي.

أما عن أبرز نتائج لاعباتنا فقد حققت عائشة سيف آل علي فوزاً على الهندية جينشيثا نيكالابودي، فيما تعادلت عائشة محمد المعيني مع القطرية خلود الخليفي، وخسرت لاعبتنا فاطمة سيف آل علي من المصنفة الثانية الأوكرانية آفا سليمانوفا، وخسرت عبير علي من السلوفينية بيترا كيجار.

وحضر افتتاح الجولتين الثانية والثالثة على الطاولة الأولى، نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وميثه عيسى الذباحي، عضو مجلس إدارة النادي، وحمدة العقروبي، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي.

وأعربت علياء المازمي، مديرة البطولة، رئيس اللجنة الفنية، عن سعادتها بالمستوى الذي تظهر عليه البطولة، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية، مع التزام اللاعبين واللاعبات بالتعليمات من قبل اللجنة المنظمة، مؤكدة أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات في البطولات الثلاث، يؤكد المكانة الكبيرة لهذا الحدث، كما أن المكاسب كبيرة من تنظيم هذه النسخة ليس فقط من أجل إقامة 3 بطولات في توقيت واحد وهي النسخة الـ 12 لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، والنسخة الثانية لبطولة كأس الشارقة الدولية للناشئين، وبطولة الأسرة العربية.