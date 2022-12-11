أستون فيلا يفوز على تشيلسي ودياً في أبوظبي

أبوظبي (وام)

حسم فريق أستون فيلا الإنجليزي لقب "كأس التحدي" على حساب تشيلسي، بهدف دون مقابل، والذي أقيم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وتأتي المباراة ضمن المعسكر التدريبي للفريقين المقام في أبوظبي، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي عقب ختام مباريات كأس العالم 2022.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جون ماكين بالدقيقة 7 من اللقاء.

وخاض فريق تشيلسي اللقاء وسط عدد من الغيابات، فيما كان الأبرز مشاركة عدد كبير من لاعبي أكاديمية الفريق، على عكس فريق أستون فيلا، الذي خاض اللقاء بمشاركة غالبية اللاعبين الأساسيين.

ويلتقي تشيلسي عقب العودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة، بينما يلتقي فريق أستون فيلا فريق ليفربول ضمن الجولة ذاتها.

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.