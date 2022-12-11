رئيس ميلان يلتقي الشركاء المحليين في دبي

دبي (الاتحاد)

التقى رئيس نادي إيه سي ميلان باولو سكاروني في فندق ون آند أونلي رويال ميراج في دبي، مع سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، شريك النادي الطويل الأمد، وذلك قبل بدء المعسكر التدريبي رسمياً، وبحضور عدد من الجهات الإعلامية المحلية والعالمية.

وقال الرئيس سكاروني: "لدينا في دبي قاعدة جماهيرية ضخمة، وشركاء مهمون مثل طيران الإمارات، الذين كانوا معنا منذ عام 2007. إن لكرة القدم شعبية كبيرة في الإمارات، وهناك الكثير من مشجعي النادي، ونريد أن نكون جزءاً من هذا الحب الكبير الذي نشعر به".

من جانبه قال سعيد محمد حارب: "يسعدنا استضافة نادي إيه سي ميلان في دبي، فهي ليست المرة الأولى للنادي في دبي، وكان موجوداً عدة مرات هذه السنة، ويسعدنا رؤيتهم مرة أخرى. إنه واحد من أفضل وأعرق الأندية في العالم ويضم نخبة من أبرز اللاعبين، ونتمنى لهم الاستمتاع بإقامتهم في دبي".

وزار فريق إيه سي ميلان ملعبه التدريبي، وهو ملعب نادي شرطة دبي، لعقد جلسة تدريبية أولية قبل مباراة "الروسونيري" الأولى في كأس سوبر دبي ضد أرسنال، في السادسة من مساء يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على ملعب آل مكتوم.

يذكر أن هذه هي الزيارة الرابعة لفريق إيه سي ميلان إلى دبي خلال عام 2022، الأمر الذي يؤكد التزام النادي بمنطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه التحديد. وتمثل هذه الزيارة فرصة فريدة لمشجعي "الروسونيري" لحضور مباريات أبطال دوري الدرجة الأولى 2021/22 في مباريات كأس سوبر دبي، كما يشتمل جدول النادي على جلسات تدريبية مفتوحة، ومبادرات الشركاء، مما يمنح جميع المشجعين فرصة التواصل مع فريقهم المفضل.