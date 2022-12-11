«العميد» يقترب من نصف نهائي «أبوظبي الإسلامي» بثلاثية «الظفرة»

معتصم عبدالله (دبي)

قطع النصر نصف مشوار التأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بتغلبه على مضيفه الظفرة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، في انطلاق الدور ربع النهائي، ويلتقي الفريقان إياباً الخميس المقبل على ملعب «زعبيل» بنادي الوصل.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً لمهاجم «العميد» عبدالله أنور الذي احتفل بأول هاتريك في مشواره مع «الأزرق»، وافتتح أنور التسجيل للعميد في الدقيقة 18، مستفيداً من تمريرة عمر جمعة من الجهة اليمنى، حولها بصورة مباشرة داخل شباك الحارس عبدالله سلطان.

وعاد عبدالله أنور نفسه ليضيف الهدف الثاني مترجماً التمريرة البينية الذكية للمغربي عادل تاعرابت وسط دفاع أصحاب الأرض، وهي الثنائية الثانية على التوالي للمهاجم عبدالله أنور مع «العميد»، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام البطائح 5-0 في الدور الأول لكأس رئيس الدولة.

واستمر تفوق «العميد» خلال الشوط الثاني بعد ما أكد «المتألق» عبدالله أنور على أفضلية فريقه، بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 88، مترجماً تمريرة ثانية لعادل تاعرابت، ليكون ثالث لاعب في تاريخ «العميد» ينجح في تسجيل «هاتريك» في كأس الرابطة، بعد الثنائي عبدالرحمن خلفان وأنور ديبا في 2009.