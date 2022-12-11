مهاجراني يعود إلى ذاكرة كرة الإمارات

دبي (الاتحاد)

أقام أصدقاء حشمت مهاجراني، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق، حفل تكريم له في دبي بمناسبة ذكرى ميلاده الـ84، وذلك تقديراً له ولمسيرته المشرفة مع الكرة الإماراتية. أقيم الحفل من دون ترتيب مسبق مع مهاجراني، وكان بمثابة المفاجأة السارة بالنسبة له ولعائلته.

حضر الحفل عدد من القيادات والشخصيات الرياضية بالدولة على رأسهم خليفة ناصر السويدي وإبراهيم عبدالملك واللواء إسماعيل القرقاوي واللواء درويش أحمد وأحمد عيسى مدير المنتخبات الوطنية خلال فترة تولي مهاجراني تدريب المنتخب عام 1980 حتى نهاية 1984.

وشارك في الحفل عدد من لاعبي المنتخب الوطني السابقين الذين تدربوا على يد مهاجراني، منهم يحيى عبدالكريم وفاروق عبدالرحمن وعادل حديد ويوسف عزير وطيب محمد رفيع بجانب عبدالله مراد المنسق العام للحفل وعدد كبير من الشخصيات العامة ورموز الرياضة الإماراتية.

يذكر أن مهاجراني قاد بجانب المنتخب الوطني الإماراتي كلاً من نادي الشعب عام 1971، وحقق معه أفضل إنجازاته بالحصول على ثاني الدوري ودرب نادي الوحدة وصعد به إلى دوري الدرجة الأولى وأشرف على تدريب النادي الأهلي ومنتخب الإمارات في كأس الخليج 1982 في أبوظبي وحصل على المركز الثالث، وفي خليجي مسقط عام 1984، وحصل على المركز الرابع.