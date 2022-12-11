بايرن ميونيخ «فارس» قبل نهائي المونديال

برلين (د ب أ)

أصبح فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أكثر الأندية التي يتواجد منها لاعبون في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويتواجد ستة لاعبين من بايرن في المنتخبات الأربعة (فرنسا والمغرب وكرواتيا والأرجنتين) التي تأهلت للدور قبل النهائي، ولا يوجد أي ناد آخر يملك هذا العدد.

ويتواجد من بايرن ميونيخ مع المنتخب الفرنسي كل من كينجسلي كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز (رغم إصابته)، فيما يتواجد لاعب واحد من بايرن ميونيخ مع منتخب كرواتيا هو جوسيب ستانيشيتش وآخر مع منتخب المغرب هو نصير مزراوي.

وتعرض هيرنانديز لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي أمام أستراليا وسيغيب لأشهر عدة وربما لنهاية الموسم.