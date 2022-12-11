7 ملايين يشاهدون «الدقيقة الذهبية»

رضا سليم (دبي)

كشفت وكالة «إفي» الإسبانية أن أكثر من 6.7 مليون مشاهد على القناة الإسبانية الأولى، تابعوا فوز الأرجنتين على هولندا في ربع نهائي مونديال 2022 بركلات الترجيح 4-3، والتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة كرواتيا.

وكانت المواجهة أكثر مباراة مشاهدة بالبطولة في إسبانيا بعيداً عن مباريات المنتخب الإسباني، على شاشات القناة فيما كانت «الدقيقة الذهبية» خلال ركلات الجزاء هي الأبرز حيث جمعت سبعة ملايين و49 ألف مشاهد وبالتحديد ركلة الترجيح التي حسمت فوز التانجو والتي سددها لاوتارو مارتينيز وجاءت في الساعة 23.55 بتوقيت أبوظبي.

وجاء في إحصائيات الوكالة، أن أكثر من 9 ملايين شخص شاهدوا بعض أجزاء من مباراة الأرجنتين وهولندا ليبلغ متوسط من شاهدوا اللقاء 4 ملايين و28 ألفاً، وشاهد 5 ملايين و860 ألف شخص الوقت الإضافي، بينما وصل عدد من تابعوا ركلات الترجيح 6 ملايين و725 ألفاً، لتصبح المباراة الأكثر متابعة في اليوم على القناة. وكانت «الدقيقة الذهبية» في اليوم الساعة 23.55 بتوقيت أبوظبي خلال ركلات الجزاء والتي جمعت سبعة ملايين و49 ألف مشاهد.