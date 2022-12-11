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«الفيفا» يشكر رونالدو بـ«فيديو الوداع»!

«الفيفا» يشكر رونالدو بـ«فيديو الوداع»!
11 ديسمبر 2022 16:14

رضا سليم (دبي)
نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من المونديال في الدور ربع نهائي لكأس العالم 2022 أمام المغرب، ويأتي الفيديو بمثابة وداع لـ«الدون»، الذي لن يشارك في النسخة المقبلة من المونديال، حيث استعرض عدداً من أهدافه في مسيرته مع المنتخب في البطولات السابقة.
ويظهر الفيديو، الذي يزيد قليلاً عن 30 ثانية وتم مشاركته عبر حسابات الـ«فيفا» على الشبكات الاجتماعية، مجموعة من اللحظات المختلفة في مسيرة النجم البرتغالي، الذي يبلغ من العمر حاليا 37 عاما، إلا أن مدة الفيديو ثلاث دقائق ونصف الدقيقة على الموقع الرسمي، وعلق الفيفا على الفيديو برسالة: «شكراً لك رونالدو» ومع مشاركة لحسابه على كل المنصات.
كانت صورة رونالدو التي حاول فيها كبح دموعه بعد المباراة قد انتشرت حول العالم وتجلت في بعض الصور التي نشرها الـ«فيفا» رفقة تعبير رمزي بـ«قلب محطم»، كما انتشر الفيديو الذي دفع فيه رونالدو أحد المشجعين الذين اقتربوا منه بعد نهاية المباراة وهو في طريقه للخروج من الملعب ووضع يده على وجهه لإخفاء دموعه.

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