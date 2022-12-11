ساوثجيت يرفض التسرع في حسم مستقبله

الدوحة (د ب أ)

أثنى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، على أداء لاعبيه رغم الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي ووداع منافسات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي 2/ 1 على ملعب استاد البيت في ختام دور الثمانية، ليتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي من المونديال، حيث يواجه المنتخب المغربي يوم الأربعاء المقبل.

وقال جاريث ساوثجيت في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة معلقاً: إن أي لاعب وكذلك الحارس لا يستحق اللوم وحده، لأن الفريق هو الذي خسر المباراة، وأضاف: «نحن جميعاً في هذا المأزق معاً كمنتخب، هذه كانت النتيجة التي خرجنا بها بعد 100 دقيقة من اللعب وبعد بذل قصارى الجهد على الملعب، لقد قدمنا كل ما لدينا للفوز وحافظنا على تماسكنا، ولاعبونا كانوا جيدين للغاية، ونحن نفوز معاً ونخسر معاً كفريق.» وعن رسالته للاعبين عقب المباراة، قال ساوثجيت: «قلت إنه يجب عليهم أن يعرفوا إلى أي مرحلة وصلنا، وأنهم من أفضل المنتخبات في البطولة، وكان لديهم الاستحواذ الأكبر والتسديدات الأكثر على المرمى، أكثر من المنافس.»

وأضاف: «قلت لهم إن الأداء الجيد لم يقتصر على هذه المباراة وإنما في جميع مراحل كأس العالم الحالية، لقد طبقنا فلسفتنا على أرض الملعب وحاولنا العودة مرة أخرى بهدف التعادل وصمدنا أمام الضغط، وأعتقد أنني لم أكن لأطلب المزيد من هذا الفريق، لم نستطع الفوز وهذا يجعل لدينا مشاعر صعبة، حيث أتينا إلى هنا بثقة في قدرتنا على التتويج.»

وعن حكم المباراة واستياء بعض اللاعبين من قراراته، قال ساوثجيت: «نحن خسرنا المباراة، لا أعتقد أن علي التحدث عن الحكام، فقط أود أن أثني على منتخب فرنسا، وأتمنى لهم حظاً وافراً، لاعبوهم أدوا بطريقة رائعة، أهنئهم على ذلك وعلى التأهل، ولا أعتقد أن لي الحق أن أتحدث عن الحكام.» وقال ساوثجيت عن أداء الفريق في البطولة: «أعتقد أن الفريق تحسن أداؤه خلال كأس العالم هذه، ولا أعتقد أننا كنا بعيدين عن المستوى المأمول في هذه المباراة، كنا نستحق تواجدنا هنا في هذه المرحلة، وهناك العديد من النقاط الإيجابية في مباراة دور الثمانية.»

وأضاف: «أعتقد أننا قدمنا في هذه المباراة أفضل أداء لنا في البطولة لأننا لعبنا أمام منتخب كبير، وكما قلت نحن لم نستطع أن نتغلب على المنافس وفي النهاية تحسم المباريات بالأهداف».

وعن مستقبله في تدريب المنتخب الإنجليزي، قال ساوثجيت: «أعتقد أنني أحتاج بعض الوقت بعد نهاية هذه البطولة بالنسبة لي، لأن هناك الكثير من المشاعر والأفكار التي تدور ببالي حالياً، أود أن أتخذ القرار الصحيح بالنسبة للمنتخب وللاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعلي أن أتحقق من أن هذا القرار سيكون هو القرار الصائب، وبالتالي أعرف دائماً أن هناك اضطرابات في المشاعر بعد مثل هذه المباريات».