رسالة حكيمي إلى مبابي: «أراك قريباً يا صديقي»

رضا سليم (دبي)

وجه أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب رسالة إلى صديقه الفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وزميله في باريس سان جيرمان قبل مواجهة المنتخبين معاً في الدور نصف النهائي لكأس العالم، حيث كتب حكيمي على حسابه في «تويتر»: «أراك قريباً يا صديقي»، وقام بالإشارة إلى مبابي.

وستكون هناك معركة خاصة بين الصديقين وصدام كبير، خاصة أن حكيمي يلعب في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب مبابي في مركز الجناح الأيسر، وبالتالي ستكون المواجهة وجهاً لوجه في أرض الملعب، بحثاً عن التأهل لنهائي المونديال الذي يعتبر تاريخياً لمنتخب «أسود الأطلس».

كان مبابي قد تمنى مواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال، أثناء تواجده بمقر إقامة منتخب المغرب ليهنئهم بعد اجتياز منتحب إسبانيا، حيث التقى مع حكيمي واللاعبين ومدربهم وليد الركراكي، كما التقط الصديقان حكيمي ومبابي صوراً لهما خلال الزيارة لتأكيد الصداقة بينهما، خاصة أن العلاقات تمتد إلى خارج ملعب «حديقة الأمراء».

وسبق أن دعم مبابي صديقه حكيمي في تصفيات المونديال وهنأه على التأهل، فيما كانت أمنية حكيمي اللعب في المونديال أكثر من 4 مباريات لمواجهة صديقه مبابي في الملعب.

ويحرص مبابي على زيارة المغرب مع حكيمي، منذ انضمام اللاعب المغربي إلى فريق العاصمة الفرنسية صيف 2021، وهو ما يظهر أيضاً عبر احتفالاتهما المشتركة على المستطيل الأخضر.