ناشئو الرجبي إلى نهائي كأس «سباعيات آسيا»

رضا سليم (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني للناشئين للمباراة النهائية من البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، المقامة حالياً بالعاصمة النيبالية كاتماندو، حيث يلتقي مع كوريا الجنوبية، فيما نجح منتخبنا للناشئات في الوصول للمباراة النهائية، حيث يلتقي الهند، وبات كلا المنتخبين على موعد مع لقب البطولة.

كان منتخب الناشئين قد نجح في الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 24-7، كما سجل أكبر نتيجة بالفوز على بنجلاديش 81-0، ثم الفوز على الصين تايبيه 32-5، ليتأهل بالعلامة الكاملة للمربع وضعته في صدارة المجموعة الأولى ونجح في الفوز على منتخب الهند وصيف المجموعة الثانية 36-0 ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة كوريا الجنوبية الذي نجح هو الآخر في الفوز على ماليزيا.

في الوقت الذي نجح فيه منتخب الفتيات في الفوز على منتخب نيبال صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 41-0، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على الهند 31-14، ثم الفوز على تايلاند 22-5، وطبقاً لنظام البطولة التي تقام بنظام دوري يلتقي منتخبنا متصدر الترتيب مع الهند الوصيف على كأس البطولة.

وعبر محمد سلطان الزعابي، رئيس البعثة وأمين عام الاتحاد عن سعادته بالنتيجة التي حققها منتخب الناشئين والناشئات بالفوز في جميع مباريات اليوم الأول، والوصول للمباراة النهائية وقال: سعداء بما حققناه في البطولة سواء على مستوى الناشئين أو الناشئات، والمستوى الرائع الذي ظهر به جميع اللاعبين والروح العالية والصورة التي ظهر بها للاعبي المنتخب، وأتمنى أن تسير الأمور كما هو مخطط لها بالفوز بكأس البطولة للناشئين والناشئات.

وأكد يوسف شاكر، مساعد مدرب الإمارات، أن النتيجة تعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين وحافزاً للإصرار على المنافسة القوية سعياً لتحقيق كأس البطولة، بالإضافة إلى أن المنتخب كسب مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل مبهر خلال الفترة المقبلة.

حضر افتتاح البطولة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، الذي أشاد بالتنظيم المميز الذي قام به اتحاد وحكومة نيبال على الرغم من وجود تحديات كبيرة قبل انطلاق البطولة وأعرب عن أمنياته لكل المنتخبات بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل الآسيوي المتميز.

وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ارتياحه للمستوى الفني الذي شهدته مباريات اليوم الأول، مشيداً بروح التحدي التي ميزت أداء لاعبي المنتخبات المشاركة، سواء منافسات الفتيات أو الشباب في إطار التنافس الرياضي الشريف.