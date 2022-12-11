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«مباراة خاصة» بين مارتينيز وليفاكوفيتش «في الانتظار»!

«مباراة خاصة» بين مارتينيز وليفاكوفيتش «في الانتظار»!
11 ديسمبر 2022 11:30

علي معالي (دبي)
عندما يلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي المونديال، ستكون العلامة الأبرز حراسة المرمى، حيث ستكون هناك مواجهة خاصة بين الحارسين دومينيك ليفاكوفيتش وإيميليانو مارتينيز، بعد قيادتهما ببراعة منتخبَي كرواتيا والأرجنتين لعبور دور الثمانية، على حساب البرازيل وهولندا.
تمكن الأرجنتيني مارتينيز من التصدي لركلتي ترجيح خلال مواجهة المنتخب الهولندي، ليمنح «راقصي التانجو» بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).
وفي المقابل ارتدى ليفاكوفيتش ثوب التألق في مباراتين متتاليتين خلال الأدوار الإقصائية من المونديال القطري، إذ أسهم في فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح (3-1) في ثمن النهائي، بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، وفي دور الثمانية تألق الحارس وقاد منتخب بلاده لتخطي البرازيل (4-2) بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء (1-1).
وهناك الكثير من الأرقام في المونديال الحالي لكل حارس تمنحه المزيد من التألق قبل المباراة المقبلة، حيث خاض مارتينيز في مونديال قطر 5 مباريات، واستقبل مرماه 5 أهداف، فيما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، وقام حارس أستون فيلا ب 22 تصديا في البطولة، ولعب مارتينيز في مسيرته مع «الألبيسيليستي» 24 مباراة دولية، استقبل خلالها 10 أهداف، ولم تهتز شباكه خلال 16 لقاء من هذه المباريات.
وعلى الجانب الآخر، شارك ليفاكوفيتش في 5 مباريات بكأس العالم 2022، واستقبل مرماه 3 أهداف، فيما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، وقام حارس دينامو زغرب ب 65 تصديا خلال المونديال الجاري.
ولعب الحارس الكرواتي 39 مباراة دولية حتى الآن خلال مسيرته الكروية، وخلال هذه المباريات ال 39، استقبل 43 هدفاً، دون أن يتلقى مرماه أي هدف خلال 11 لقاء.
أسهم الحارس الأرجنتيني في تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كوبا أميركا 2021، بعد تصديه ل3 ركلات ترجيحية أمام كولومبيا في نصف النهائي، لتحقق الأرجنتين الفوز (3-2)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، وبعدها تمكن ليونيل ميسي ورفاقه من حصد اللقب ال15 في كوبا أميركا، بعد الفوز (1-0) على البرازيل في المباراة النهائية.
وخلال مباراة هولندا في دور الثمانية من المونديال الحالي، أظهر مارتينيز براعته مرة أخرى في التصدي لركلات الترجيح، وقاد الأرجنتين نحو التأهل إلى نصف النهائي، بعد تصديه لركلتين.
وفي المقابل، كان ليفاكوفيتش متألقاً للمرة الأولى في ركلات الترجيح، خلال مباراة اليابان في ثمن النهائي، حيث تصدى دومينيك ل3 ركلات ترجيحية أمام لاعبي «الساموراي»، وبعدها أمام البرازيل تصدى ليفاكوفيتش لركلة رودريجو، وسدد ماركينيوس في القائم، لتتأهل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
وفي المباراة المقبلة لكرواتيا والأرجنتين ستكون قمة الإثارة إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح بسبب هذين الحارسين الكبيرين.

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