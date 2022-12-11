الصحافة العالمية: زئير «أسود الأطلس» يُنهي حلم رونالدو

دبي (الاتحاد)

علقت الصحف العالمية على الفوز التاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال 1-0، والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك الإنجاز.

وتأهلت المغرب بهدف يوسف النصيري على ملعب «الثمامة» لتقصي البرتغال وتتأهل لمواجهة فرنسا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

وحقق منتخب المغرب الحلم العربي، الذي طال انتظاره حسبما وصفت الصحف العالمية، مؤكدة أن المغرب كانت مفاجأة مونديال قطر وأن «زئير الأسود» أنهى حلم البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو في كأس العالم الذي سيكون الأخير له حسب التقارير.

قالت صحيفة «ذا أثلتيك» إن عقدة كريستيانو رونالدو بشأن التسجيل في المباريات الإقصائية لكأس العالم تظل مستمرة، بعد أن حرمه منتخب «أسود الأطلس» من التأهل إلى دور نصف النهائي أو التسجيل للمرة الأولى في تاريخه بهذا النوع من المباريات بالمونديال.

فيما ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، إن منتخب المغرب قدم مباراة للتاريخ، وحفر اسمه في كتب التاريخ كأول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور من بطولات كأس العالم في التاريخ.

وعنونت «ماركا»: «المغرب صنعت التاريخ في كأس العالم 2022 ضد البرتغال».

بينما قال موقع «يورو سبورت»، إن هدف يوسف النصيري الذي منح المغرب الفوز على البرتغال، فتح صحف التاريخ أمام «أسود أطلس» من أجل أن يصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم تاريخيًا.

كما أشادت شبكة ESPN بأداء نجوم منتخب المغرب، وقالت إنهم نجحوا في تقديم مشوار تاريخي ببطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد أن تصدروا مجموعتهم في المونديال، إلى جانب إقصائهم للمنتخب الإسباني ومن بعدها المنتخب البرتغالي.

اما موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرسمي، فقال إن منتخب المغرب نجح في صناعة التاريخ بعد أن أقصى منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم.

وفي صحف البرتغال قالت صحيفة «ريكورد» إن منتخب البرتغال خسر من المغرب في مباراة ربع النهائي، وقالت وداعاً للمونديال، وسط حزن وانفعال كبير من لاعبي المنتخب البرتغالي.

وعنونت صحيفة أجوجو البرتغالية: «البرتغال تودع كأس العالم 2022 بطريقة قاسية».

وقالت صحيفة «مترو» الإنجليزية المغرب أصبحت المنتخب الأفريقي الأول الذي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم مطيحة بمنتخب رونالدو.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية: «يوسف النصيري يُسجل هدف الفوز ويرسل رونالدو خارج كأس العالم».

كما عنونت شبكة «بي بي سي» البريطانية: «المغرب تهزم البرتغال لتكتب رقماً تاريخياً للعرب، والأفارقة في كأس العالم».