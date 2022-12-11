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الرياضي

«جريزمان 28» يكتب التاريخ مع «الديوك»!

«جريزمان 28» يكتب التاريخ مع «الديوك»!
11 ديسمبر 2022 10:50

أنور إبراهيم (القاهرة)
دخل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني تاريخ منتخب فرنسا من أوسع أبوابه وأصبح أفضل صانع أهداف «ممرر» لزملائه بالأهداف من خلال تمريراته الحاسمة، وهو الإنجاز الذي انفرد به بعد مباراة «الديوك» ضد منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي في مباراة الدور «ربع النهائي» لبطولة كأس العالم، والتي انتهت لمصلحة فرنسا 2-1.
جريزمان استطاع أن يصنع الهدف الأول لزميله أوريليان تشواميني الذي سدد قذيفة مباشرة من مسافة 25 متراً لتسكن الزاوية اليمنى لجوردان بيكفورد حارس مرمى إنجلترا، ليعادل بصناعته لهذا الهدف، رقم مواطنه النجم المخضرم تيري هنري، الذي صنع 27 هدفاً في تاريخه لاعباً مع «الديوك».
ولم يكتف جريزمان بذلك وإنما عاد ليصنع هدفاً ثانياً لزميله المهاجم أوليفييه جيرو لاعب إيه سي ميلان الحالي وأرسنال السابق، ليحطم به رقم هنري، ويصبح منفرداً بالصناعة برصيد 28 هدفاً.
وكان زميله أوليفييه جيرو انفرد قبل أيام قليلة بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع منتخب فرنسا، حيث نجح في تخطى تيري هنري أيضاً، الذي توقف رصيده عند51 هدفاً، بينما نجح جيرو في رفع رصيده إلى 53 هدفاً.
وبرقم جريزمان الأخيرفي «صناعة الأهداف» أصبح متفوقاً أيضاً على مواطنه زين الدين زيدان، الذي توقف رصيده عند صناعة 26هدفاً، كما رفع «جريزو» رصيده من المباريات الدولية مع منتخب بلاده إلى 115 مباراة سجل خلالها 24هدفاً، وكان حاسماً 14 مرة مع «الديوك» في الدورات الكبرى «كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية»، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، وهو رقم قياسي آخر.
ولم ينجح جريزمان في هز شباك المنافسين في آخر 13مباراة له، على إمتداد عام كامل، وعلل ذلك بأنه يقوم بأدوار أخرى داخل الملعب بتكليف من ديدييه ديشامب المديرالفني، وعلق قائلاً: أنا سعيد بدوري في وسط الملعب كصناع لعب إلى جانب تشواميني وأدريان رابيو.
يذكر أن جريزمان المولود في 21 مارس 1991، لم يلعب على الإطلاق محترفاً لأي نادٍ في فرنسا، وإنما بدأ مسيرته الاحترافية في ريال سوسيداد الإسباني «2009-2014» ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد، واستمر معه حتى 2019، ومنه إلى برشلونة، ثم عاد إلى الأتليتي على سبيل الإعارة، وباعه البارسا بصورة نهائية لأتليتكو هذا العام.
ويلعب جريزمان لمنتخب «الديوك» منذ 2014، وتدرج قبلها في منتخبات الشباب تحت 19 و20 و21 سنة.

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