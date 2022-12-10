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فرنسا تتخطى إنجلترا وتلاقي المغرب في نصف نهائي المونديال

فرنسا تتخطى إنجلترا وتلاقي المغرب في نصف نهائي المونديال
11 ديسمبر 2022 01:16

الخور (أ ف ب)

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بلغت فرنسا حاملة اللقب نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها المثير على إنجلترا 2-1 على استاد البيت في مدينة الخور، وضربت موعداً مع المغرب الذي حقق مفاجأة تاريخية وأصبح أول أفريقي يبلغ المربع الذهبي بفوزه على البرتغال 1-0.
وسجّل لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني من تسديدة بعيدة (17) وأوليفييه جيرو برأسه (78) هدفي فرنسا، والقائد هاري كاين هدف إنجلترا (54 من ركلة جزاء) قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضاً (84)، ليكتمل عقد نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 الثلاثاء.

كأس العالم 2022
فرنسا
هاري كين
أوليفيه جيرو
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