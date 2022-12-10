مونديال 2022: فرنسا تتأهل إلى نصف النهائي لتقابل المغرب
هدف فرنسا الثاني من إمضاء أوليفييه جيرو
11 ديسمبر 2022 01:14
فاز المنتخب الفرنسي حامل اللقب، على إنجلترا 2 -1، السبت في ملعب البيت، ليصعد إلى المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم.
سجّل للمنتخب الفرنسي لاعب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني من تسديدة بعيدة (الدقيقة 17) وأوليفييه جيرو برأسه (الدقيقة 78)، والقائد هاري كاين هدف إنجلترا (54 من ركلة جزاء) قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضاً (84)، ليكتمل عقد نصف النهائي الذي يشهد مواجهة الأرجنتين بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا وصيفة 2018 الثلاثاء. وضرب منتخب الديوك موعدا مع نظيره المغربي الذي حقق مفاجأة تاريخية وأصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي بفوزه على البرتغال 1-0.