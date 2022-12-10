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المغرب يعبر البرتغال في «ليلة الخيال»

المغرب يعبر البرتغال في «ليلة الخيال»
11 ديسمبر 2022 01:27

الدوحة (أ ف ب) 

بلغ منتخب المغرب نصف نهائي «مونديال قطر 2022» للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بتغلبه على البرتغال 1 - صفر، مساء أمس، أول بلد عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم.
وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحاً «القارة السمراء» البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي.

وواصل المنتخب المغربي تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في النسخة الحالية، وكما كان المنتخب المغربي أول بلد عربي وأفريقي يبلغ الدور ثمن النهائي، فعلها مرة ثانية، وبات أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، محققاً ما عجزت عنه منتخبات الكاميرون «1990»، والسنغال «2002»، وغانا «2010».

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ورد المنتخب المغربي التحية للبرتغال التي أطاحته من النسخة الماضية في روسيا، عندما تغلبت عليه 1 - صفر في الجولة الثانية، وأخرج «سيليساو أوروبا» للمرة الثانية من العرس العالمي، بعدما فعلها عام 1986 في طريقه إلى إنجازه التاريخي بتخطي الدور الأول للمرة الأولى.

  • المغرب يعبر البرتغال في «ليلة الخيال»
    المغرب يعبر البرتغال في «ليلة الخيال»

واستبسل رجال المدرب وليد الركراكي أمام البرتغال التي سحقت سويسرا 6-1 في ثمن النهائي، وحافظوا على شباكهم نظيفة طيلة 56 دقيقة، مؤكدين أحقيتهم بأحسن دفاع حتى الآن في البطولة، بعدما استقبلت شباكهم هدفاً واحداً بالخطأ من مرماهم سجله مدافعهم نايف أكرد الغائب الأكبر عن مباراة أمس بسبب الإصابة.
وفرض النصيري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدف الوحيد والثاني له في النسخة الحالية والثالث في مشاركتين في العرس العالمي، وكذلك حارس المرمى ياسين بونو الذي ذاد عن مرماه ببراعة.

وأكمل المغرب المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد مهاجمه البديل وليد شديرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
في المقابل، فشلت البرتغال في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها، بعد الأولى عام 1966، عندما حلت ثالثة و2006 عندما جاءت رابعة.

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