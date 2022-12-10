الإمارات تحتفل بفوز المغرب

مراد المصري (دبي)

عاشت الإمارات على وقع احتفالات كبيرة في مختلف أرجائها، بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على نظيره البرتغالي 1 - صفر، وبلوغه نصف نهائي كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وجاءت الاحتفالات كبيرة وعفوية، سواء من الجالية المغربية المقيمة على أرض الدولة أو من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات الذين عبروا جمعيهم عن فخرهم بهذا الإنجاز العربي الذي يتحقق للمرة الأولى ببلوغ «أسود الأطلس» المربع الذهبي لـ «المونديال».

وانتشرت الاحتفالات في مواقع مشاهدة المباريات التي تتوافر بأعداد كبيرة في جميع إمارات الدولة، إلى جانب اختيار دبي لاحتضان واحدة من مناطق المشجعين الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إلى جانب الاهتمام الذي نالته مسيرة منتخب المغرب الذي تحول إلى حكاية كفاح وعزيمة يتابعها الجميع بشغف وترقب.

وإلى جانب مظاهر الفرح في مواقع مشاهدة المباريات والمقاهي والمطاعم ومختلف المناطق التي جمعت الجماهير من الأعمار السنية كافة، انطلقت مسيرات احتفالية عفوية في الشوارع غلفتها روح المحبة والتضامن بين الجالية المغربية والجنسيات العربية الأخرى كافة الذي شاركوا أشقاءهم مظاهر البهجة.