الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بونو يدخل التاريخ

بونو يدخل التاريخ
11 ديسمبر 2022 01:27

الدوحة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
المغرب يعبر البرتغال في «ليلة الخيال»
الإمارات تحتفل بفوز المغرب

بات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد العبور التاريخي لـ «أسود الأطلس» إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بالفوز المدوي 1-0 على البرتغال.
وحقق بونو حارس إشبيلية الإسباني هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا «0-0»، وثمن النهائي ضد إسبانيا «0-0» وفوز 3-0 بركلات الترجيح، عندما تعملق متصدياً لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال «1-0».
ولم يشارك أفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي في الفوز 2-0 على بلجيكا في المباراة الثانية من دور المجموعات.
وانتهت مباراة كندا الختامية في دور المجموعات بفوز «أسود الأطلس» 2-1 عندما عاد بونو لحراسة المرمى، علماً بأن الهدف جاء عكسياً من نايف أكرد، وهو الهدف الوحيد الذي دخل شباك المغرب حتى الآن في قطر في خمس مباريات.
ضد البرتغال، تألق بونو ببراعة وأبعد تسديدة قوية بيد واحدة لجواو فيليكس إلى ركنية «82»، ثم تصدى لتسديدة قوية لكريستيانو رونالدو من خارج المنطقة «90+1» حارماً «سيليساو أوروبا» من معادلة النتيجة ليؤمّن العبور التاريخي للمغرب.

المغرب
أسود الأطلس
كأس العالم
قطر
البرتغال
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©