بونو يدخل التاريخ

الدوحة (أ ف ب)

بات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد العبور التاريخي لـ «أسود الأطلس» إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بالفوز المدوي 1-0 على البرتغال.

وحقق بونو حارس إشبيلية الإسباني هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا «0-0»، وثمن النهائي ضد إسبانيا «0-0» وفوز 3-0 بركلات الترجيح، عندما تعملق متصدياً لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال «1-0».

ولم يشارك أفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي في الفوز 2-0 على بلجيكا في المباراة الثانية من دور المجموعات.

وانتهت مباراة كندا الختامية في دور المجموعات بفوز «أسود الأطلس» 2-1 عندما عاد بونو لحراسة المرمى، علماً بأن الهدف جاء عكسياً من نايف أكرد، وهو الهدف الوحيد الذي دخل شباك المغرب حتى الآن في قطر في خمس مباريات.

ضد البرتغال، تألق بونو ببراعة وأبعد تسديدة قوية بيد واحدة لجواو فيليكس إلى ركنية «82»، ثم تصدى لتسديدة قوية لكريستيانو رونالدو من خارج المنطقة «90+1» حارماً «سيليساو أوروبا» من معادلة النتيجة ليؤمّن العبور التاريخي للمغرب.