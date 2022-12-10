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الملك يعزز «قمة السلة» بعبور البطائح

الملك يعزز «قمة السلة» بعبور البطائح
11 ديسمبر 2022 01:27

علي معالي (دبي)

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حافظ فريق الشارقة على صدارته لدوري رجال السلة، بالفوز على البطائح في الجولة العاشرة على صالة نادي الشارقة بنتيجة 107- 85، ليرفع «الملك» رصيده إلى 17 نقطة، بعد فوزه بأرباع المباراة بواقع «27- 22» و«23- 32» و«31- 15» و«26- 16» لصالح الشارقة، في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب والدولي سالم الزعابي وعامر سيجري.
جاءت المباراة قوية بين الفريقين، ونجح الملك في تخطي حاجز الـ100 نقطة، وكان الربع الثاني هو الأفضل لـ«الراقي»، ولكن الملك نجح في الربعين الثالث والرابع في توسيع الفارق ليحقق الفوز في النهاية بـ«ديربي» الإمارة الباسمة.
وفي مباراة ثانية حافظ الأهلي على مطاردته للقمة بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 91- 76، في المباراة التي جرت في دبي، بواقع «20- 27» و«30- 17» و«18- 17» و«23- 15» في مباراة أدارها الدولي حسن حاجي، وعمر الأسمر وكوستاس، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 16 نقطة.

الملك
الشارقة
دوري رجال السلة
البطائح
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