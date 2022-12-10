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الحبتور تواجه مهرة في كأس تشرشل للبولو

الحبتور تواجه مهرة في كأس تشرشل للبولو
11 ديسمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

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يدشن فريقا الحبتور ومهرة هيسكث مشوارهما في كأس ونستون تشرتشل للبولو، والتي تحتضنها ملاعب ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر إلى 18 ديسمبر الجاري، وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق، وهي الحبتور ومهرة وبن هيسكث وبن دري والباشا، تحمل جميعها هانديكاب 10 جول.
ويقص فريقا الحبتور ومهرة هيسكث شريط الافتتاح في لقاء أشبه بنهائي مبكر، لما يتمتع به الفريقان من إمكانيات، سواء من حيث اللاعبين والخيول لدرجة كبيرة، ويقود فريق الحبتور محمد الحبتور ومعه سانتوس أرياتي وسيكوندي أماتوري، وتوماس أرياتي، فيما يضم فريق مهرة هيسكث خلف الحبتور وجوسي بوتوبسكي وجوان جاليغو وتوماس بلاكيوس.
وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، عن سعادته البالغة ببداية منافسات المستوى العالي للبطولات والتي تستمر حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تشهد نمواً كبيراً في البطولات، كماً وكيفاً.

الحبتور
كأس تشرشل للبولو
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