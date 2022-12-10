«المحترفين» تنظم ورشة لمسؤولي المباريات



دبي (الاتحاد)



نظمت رابطة المحترفين، ورشة عمل مسؤولي المباريات، والتي تقام دورياً؛ بهدف التطوير المستمر، ومواكبة المستجدات من أجل تطبيق أعلى المعايير التنظيمية في بطولات المحترفين.

افتتح الورشة حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، والذي نقل تحيات وشكر عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس الإدارة، على مجهودات مسؤولي المباريات منذ انطلاق موسم، وفق التطلعات المأمولة منهم، وبحسب الخبرات التي اكتسبوها على مدار المواسم الماضية، مع سعي الرابطة دائماً على دعم الكفاءات الوطنية، والاستثمار بها على المدى الطويل، وقال: حققنا نجاحاً ملموساً في الجولات الماضية من مسابقاتنا، سواء فنياً، تنظيمياً أو جماهيريا، ونسعى لمواصلة رفع المستوى أكثر في المرحلة المقبلة.

وأضاف: ورشة العمل عبارة عن لقاء نحرص على تنظيمه بشكل دوري، نشارك فيه معاً أبرز الملاحظات والتحديات، وكذلك المستجدات، الهدف الرئيسي هو الاستفادة من تجارب الجميع، والعمل على تجاوز العقبات التي قد نواجهها مستقبلاً.

وشهدت ورشة العمل استعراض حالات تطويرية تخص الجوانب التنظيمية لمسابقات المحترفين ومبارياتها، وتحديداً يوم المباراة، من أجل السعي للتطوير والارتقاء بنهج العمل وفق الخطة الاستراتيجية لرابطة المحترفين 2020 - 2030، التي تسعى لجعل بطولات المحترفين في الصدارة آسيوياً وعالمياً.