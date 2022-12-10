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ميسي يتهم فان جال «بعدم الاحترام»

ميسي يتهم فان جال «بعدم الاحترام»
10 ديسمبر 2022 18:22

برلين (د ب أ - ستاتس بيرفورم)

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اتهم ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، لويس فان جال، مدرب المنتخب الهولندي بإظهار «عدم الاحترام» قبل أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني من إنهاء مسيرة المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم، بشكل درامي في مباراة دور الثمانية، التي أقيمت أمس الجمعة.
وقال فان جال، متذكراً مباراة الدور قبل النهائي في مونديال 2014 بين الفريقين، قبل مباراة الجمعة: «قبل ثمانية أعوام في كأس العالم بالبرازيل، نجحنا يشكل جيد في احتواء ميسي. لم يسدد أي كرة في ذلك التوقيت».
ربما كان هذا التعليق أحد المشكلات التي أزعجت ميسي، بينما اشتعلت الأرجنتين بسبب التلميحات بأن المباراة لو وصلت لركلات الترجيح سيفوز المنتخب الهولندي.
وانتهت المباراة التي أُقيمت في عام 2014 بالتعادل السلبي، وفاز المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح قبل أن يخسر أمام ألمانيا في النهائي، ولكن ربما افترضت هولندا أن فرصها ستكون أكبر في ركلات الترجيح هذه المرة.
ونقلت شبكة «إي.أس.بي.أن» تصريحات لميسي قال فيها: «شعرت بعدم احترام من فان جال، بعد تصريحاته التي سبقت المباراة، الكثير من اللاعبين الهولنديين تحدثوا كثيراً خلال المباراة».
وأضاف: «فان جال يبيع أنه يلعب كرة قدم جيدة، ثم يقوم بوضع المهاجمين في منطقة الجزاء، ويبدأ بلعب الكرات الطولية. كنا نستحق العبور وهذا ما حدث».
وذكرت تقارير أيضاً أن ميسي عندما اقترب من فان جال، ومساعده إدجار ديفيدز عقب المباراة، كان يشكو من أن مدرب هولندا لديه الكثير ليقوله، وكانت إيماءات يده تشير بذلك.

ميسي
فان جال
كأس العالم 2022
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