بيليه يدعم نيمار

الدوحة (أ ف ب)

وجّه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، رسالة تهنئة ومواساة إلى مواطنه نيمار، عقب معادلته لرقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية وخروج "راقصي السامبا" أمام كرواتيا بركلات الترجيح 2-4، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ربع النهائي من مونديال قطر لكرة القدم.

وانتشرت صور بكاء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، بعد الخروج القاسي للمنتخب البرازيلي وتحطم حلمه بنجمة سادسة في كأس العالم.

ورغم تسجيل نيمار هدفه الـ 77 والتقدم لمنتخب بلاده أمام كرواتيا، ليعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف في تاريخ البرازيل، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنع الخسارة وتفويت، ربما، الفرصة الأخيرة لإغناء سجله بكأس العالم.

وكان نيمار (30 عاماً) ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" عقب خسارته أمام رفاق الكرواتي لوكا مودريتش.

نشر بيليه الذي يتعافى من وعكة صحية ألمت به قبل أيام قليلة أدخل على أثرها المستشفى، رسالة تهنئة ودعم طويلة لـ "ني" بعد خيبة أمل "سيليساو" على استاد المدينة التعليمية الجمعة.

ومما جاء في الرسالة "لقد رأيتك تنمو، وشجعتك كل يوم، وأخيراً يمكنني أن أهنئك على معادلة عدد أهدافي مع المنتخب البرازيلي".

وتابع بيليه الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970) وصاحب 77 هدفاً في 92 مباراة دولية "كلانا يعرف أنه أكثر من مجرد رقم. إلهام رفاقنا في اللعبة، إلهام أجيال المستقبل وقبل كل شيء أولئك الذين يحبون رياضتنا".

وأردف "لسوء الحظ، اليوم ليس أسعد يوم بالنسبة لنا، لكنك ستكون دائماً مصدر إلهام يطمح إليه الكثيرون. لقد تعلمت مع مرور الوقت، كلما زاد إرثنا. حققت رقمي القياسي منذ ما يقرب من 50 عاماً ولم يقترب منه أحد حتى الآن".

نُقل بيليه إلى المستشفى بسبب ما وصفه الأطباء بـ "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ أن خضع لعملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2021 لإزالة ورم في القولون.

كما شخّص الأطباء عدوى في الجهاز التنفسي عولجت بالمضادات الحيوية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت عائلته.

وتابع: "وصلت شاباً، وهذا يعزز عظمتك. أنا وأنت نعلم أنه لا يوجد رقم أكبر من متعة تمثيل بلدنا. أبلغ من العمر 82 عاماً، وبعد كل هذا الوقت، آمل في أن ألهمك بطريقة ما للوصول إلى هذا الحد".

وختم قائلاً "أكثر من ذلك، أتمنى أن يؤثر إنجازك على ملايين الأشخاص الذين يتابعونك لتحدي ما يبدو مستحيلاً. إرثك لم ينته بعد. استمر في إلهامنا جميعاً، سأستمر في الشعور بالسعادة مع كل هدف تسجله تماماً مثلما فعلت في كل مباراة رأيتك فيها على أرض الملعب".