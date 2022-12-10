الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«التانجو» ينقذ «السمعة اللاتينية» من «الغياب السادس»

«التانجو» ينقذ «السمعة اللاتينية» من «الغياب السادس»
10 ديسمبر 2022 16:25

 
معتز الشامي (دبي)


أنقذ المنتخب الأرجنتيني سمعة الكرة اللاتينية، بعد نجاحه في الفوز على منتخب هولندا في مباراة مثيرة، انتهت بركلات الترجيح رغم تقدم التانجو بهدفين حتى الدقيقة 83، حيث نجح البديل الهولندي فاوت فيخهورست في تسجيل هدفين لهولندا في وقت قاتل، لتعود «الطواحين» للمباراة، التي كادت تشهد غياب المنتخبات اللاتينية عن نصف نهائي كأس العالم للمرة السادسة في مسيرة البطولة منذ 1930.
وبعد خروج البرازيل أمام كرواتيا وفشلها في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، باتت قارة أميركا الجنوبية في موقف صعب، خصوصاً أن ممثلي القارة لم يغيبوا عن هذا الدور سوى في 5 مناسبات فقط خلال نسخ 1934، بعدما رفضت أوروجواي المشاركة في البطولة لرفض الفرق الأوروبية السفر للمشاركة في النسخة التي استضافتها، كما غابت مجدداً الفرق اللاتينية عن نصف نهائي المونديال في عام 1966 ثم 1982، وفي 2006 و2018.
وهو ما يعني أن فوز الأرجنتين أحبط رقماً تاريخياً، لم يحدث على الإطلاق عبر غياب فريق من أميركا الجنوبية عن نصف نهائي المونديال في نسختين متتاليتين، وذلك كون النسخة الماضية كانت قد شهدت غياب فرق أميركا الجنوبية عن هذا الدور.
وتاريخياً حضرت فرق أميركا الجنوبية 17 مرة لنصف نهائي المونديال، وكان النصيب الأكبر من جانب البرازيل، التي تأهلت لهذا الدور 11 مرة ولكنها تغيب عنه للنسخة الثانية على التوالي، فيما رفع منتخب الأرجنتين رصيده في مرات الوصول لنصف نهائي المونديال إلى 7 مرات في تاريخه بعد عبور محطة هولندا، 4 مرات لأوروجواي أول من استضاف كأس العالم في نسخة 1930، ومرة واحدة لمنتخب تشيلي، وبخلاف تلك الدول الـ4 لم ينجح أي منتخب آخر في أميركا الجنوبية، في الوصول لنصف النهائي بالمونديال عبر 22 نسخة، التي شهدت 6 مرات تأهل لفريقين لاتينيين معاً لهذا الدور.

أخبار ذات صلة
المغرب يعبر البرتغال في «ليلة الخيال»
الإمارات تحتفل بفوز المغرب
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

أميركا اللاتينية ونصف نهائي المونديال:


17 مرة تأهل عام لهذا الدور
6 مرات تأهل لفريقين
5 مرات غياب
11 تأهلاً للبرازيل
7 تأهلات للأرجنتين
4 تأهلات لأوروجواي
1 تأهل لتشيلي

 

قطر
كأس العالم 2022
مونديال 2022
الأرجنتين
البرازيل
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©