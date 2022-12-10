«التانجو» ينقذ «السمعة اللاتينية» من «الغياب السادس»



معتز الشامي (دبي)



أنقذ المنتخب الأرجنتيني سمعة الكرة اللاتينية، بعد نجاحه في الفوز على منتخب هولندا في مباراة مثيرة، انتهت بركلات الترجيح رغم تقدم التانجو بهدفين حتى الدقيقة 83، حيث نجح البديل الهولندي فاوت فيخهورست في تسجيل هدفين لهولندا في وقت قاتل، لتعود «الطواحين» للمباراة، التي كادت تشهد غياب المنتخبات اللاتينية عن نصف نهائي كأس العالم للمرة السادسة في مسيرة البطولة منذ 1930.

وبعد خروج البرازيل أمام كرواتيا وفشلها في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، باتت قارة أميركا الجنوبية في موقف صعب، خصوصاً أن ممثلي القارة لم يغيبوا عن هذا الدور سوى في 5 مناسبات فقط خلال نسخ 1934، بعدما رفضت أوروجواي المشاركة في البطولة لرفض الفرق الأوروبية السفر للمشاركة في النسخة التي استضافتها، كما غابت مجدداً الفرق اللاتينية عن نصف نهائي المونديال في عام 1966 ثم 1982، وفي 2006 و2018.

وهو ما يعني أن فوز الأرجنتين أحبط رقماً تاريخياً، لم يحدث على الإطلاق عبر غياب فريق من أميركا الجنوبية عن نصف نهائي المونديال في نسختين متتاليتين، وذلك كون النسخة الماضية كانت قد شهدت غياب فرق أميركا الجنوبية عن هذا الدور.

وتاريخياً حضرت فرق أميركا الجنوبية 17 مرة لنصف نهائي المونديال، وكان النصيب الأكبر من جانب البرازيل، التي تأهلت لهذا الدور 11 مرة ولكنها تغيب عنه للنسخة الثانية على التوالي، فيما رفع منتخب الأرجنتين رصيده في مرات الوصول لنصف نهائي المونديال إلى 7 مرات في تاريخه بعد عبور محطة هولندا، 4 مرات لأوروجواي أول من استضاف كأس العالم في نسخة 1930، ومرة واحدة لمنتخب تشيلي، وبخلاف تلك الدول الـ4 لم ينجح أي منتخب آخر في أميركا الجنوبية، في الوصول لنصف النهائي بالمونديال عبر 22 نسخة، التي شهدت 6 مرات تأهل لفريقين لاتينيين معاً لهذا الدور.

أميركا اللاتينية ونصف نهائي المونديال:



17 مرة تأهل عام لهذا الدور

6 مرات تأهل لفريقين

5 مرات غياب

11 تأهلاً للبرازيل

7 تأهلات للأرجنتين

4 تأهلات لأوروجواي

1 تأهل لتشيلي