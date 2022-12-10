إعلان الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات



دبي (الاتحاد)



كشف الاتحاد الدولي للسيارات عن الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات عام 2022، وهم: نادي السيارات الملكي الأردني «العمل المناخي»، ونادي سيارات فرنسا «السلامة على الطرق»، والاتحاد الأسترالي للسيارات «المساواة، والتنوع والشمول»، بجانب جائزة خاصة للاتحاد الأوكراني للسيارات.

وقال محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي: أهنئ الفائزين بجوائز رئيس الاتحاد الدولي للسيارات عام 2022: نادي السيارات الملكي الأردني، عن فئة العمل المناخي، ونادي سيارات فرنسا في مجال السلامة على الطرق، والاتحاد الأسترالي للسيارات عن فئة المساواة والتنوع والشمول، وأود أيضاً أن أشيد بشكل خاص بالاتحاد الأوكراني للسيارات لمساهمته في تلبية احتياجات تنقل المجتمع المحلي في ظلّ الظروف الاستثنائية، وسعيد بمشاركة أعضائنا في العام الافتتاحي للجوائز، وآمل مشاركة المزيد من الأعضاء في عام 2023.