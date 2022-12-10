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ورش عمل لشرح استراتيجية مراكز تطوير منتخبات المناطق

ورش عمل لشرح استراتيجية مراكز تطوير منتخبات المناطق
10 ديسمبر 2022 17:00

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة 3 ورش عمل فنية، لشرح استراتيجية عمل المراكز لتطوير منتخبات المناطق، وناقشت الخطة الجديدة لعمل مراكز التدريب الهادفة إلى توحيد المناهج التدريبية الخاصة بتأسيس وتطوير لاعبي منتخبات الفئات العمرية، وذلك ضمن رؤية 2038.
وشارك في الورش مدربو منتخباتنا الوطنية ومدربو الفئتين السنيتين مواليد 2008 و2009 في أندية الدولة.
وركزت المحاور على الجوانب البدنية والفنية الواجب تطبيقها خلال الفترة الحالية، حيثُ تطرق مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة إلى أهمية توحيد الفلسفة التدريبية في الأندية لتتماشى مع التدريبات المعتمدة والمتبعة في الحصص التدريبية لمراكز اتحاد الكرة، بهدف تقليل الفجوة الحالية الناتجة عن اختلاف طرق التدريب في الأندية عنها في التجمعات التي تتم تحت إشراف مدربي مراكز التدريب.
وتحدث ألبيرتو كونزاليس مسؤول مراكز التدريب عن برنامج تدريبات المركز وكيفية تحديد الأيام الأنسب للتدريب، ونوعية التدريبات اللازمة لتأسيس اللاعبين في هاتين الفئتين، كونها مرحلة مهمة في برنامج تأسيس لاعبي المنتخبات الوطنية وفقاً للأساليب المتبعة حاليًا في العالم.
من جهة أخرى، استعرض مدربو منتخباتنا الوطنية والمراكز التقارير الشهرية عن مستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم من كافة إمارات الدولة للمشاركة في تدريبات المراكز التي أقيمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقييم كل لاعب خلال تلك التجمعات، كما تم عرض أساليب وخطط التدريبات التي تم تطبيقها وفقاً للاستراتيجية الجديدة.
وأتاحت ورش العمل الفرصة لجميع المدربين المشاركين لطرح استفساراتهم المتعلقة بتطبيق استراتيجية التدريب الموحدة الجديدة، وحرص ممثلو اتحاد الكرة على الرد على كافة استفساراتهم بشكل واضح وكاف.
ويشهد يناير المقبل إقامة مباريات لدوري المناطق، يتم خلالها الوقوف على مدى تطبيق الفلسفة التدريبية الجديدة لاتحاد الكرة التي تم استعراضها وشرحها لمدربي الأندية خلال ورش العمل، واختيار أفضل العناصر لتكوين منتخب الناشئين مواليد 2008 و2009.

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