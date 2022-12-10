الفوز الأول للمصنفات في «دولية الشارقة» لشطرنج السيدات



رضا سليم (دبي)



حققت المصنفات بداية سهلة في افتتاح «النسخة 12» لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، والنسخة الثانية لبطولة كأس الشارقة الدولية للناشئين، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتستمر إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 220 لاعباً ولاعبة من 40 دولة.

وجاءت الجولة الأولى لبطولة السيدات بلا مفاجآت، حيث حققت كبار المصنفات انتصارات سهلة ومتوقعة، ومن أبرز النتائج فوز المصنفة الأولى البوسنية إيلينا بوريتش، على المصرية نهى محمد يوسف، والمصنفة الثانية الأوكرانية آفا سليمانوفا على لاعبتنا عائشة النعيمي، والمصنفة الثالثة لاعبة أذربيجان سابينا أبراهيموفا على العُمانية أناة العيسائية، والسلوفينية بيترا كيجار على الهندية نيكالابودي ينشيتا، والرومانية داريا ليهاتشي على لاعبتنا عبير علي.

وافتتحت نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة منافسات الجولة الأولى بحضور تريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وسعيد العاجل ممثل مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الشطرنج، وخلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الشطرنج، وعمران عبد الله النعيمي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعدد كبير من الأسرة الشطرنجية وجمهور غفير.

وأكدت نجلاء عبد الله الشامسي أن الإقبال الكبير للمشاركة في البطولة من مختلف الجنسيات يعكس مكانتها المرموقة على الساحة الشطرنجية الدولية، وقالت: ما حققناه من نجاحات مستمرة على مدار السنوات الماضية يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز، ونجدد شكرنا لكل الذين ساهموا معنا وشاركونا هذا النجاح، والوصول إلى أهدافنا وتطلعاتنا، من أجل تطوير لعبة الشطرنج وتعزيز مكانة الشارقة عاصمة للعبة الأذكياء ومنارة للثقافة والإبداع.

وتقدمت الشامسي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، لما يقدمه من دعم الذي يقدم للرياضة في «الإمارة الباسمة» على جميع المستويات، وفي جميع الألعاب الفردية والجماعية، وكذلك إلى الهيئة العامة للرياضة واتحاد الشطرنج ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا ولجميع وسائل الإعلام والشركات والمؤسسات الراعية للبطولة.