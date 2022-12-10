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الرياضي

«أبوظبي للرياضات البحرية» يعلن ترتيبات السباق التراثي»

«أبوظبي للرياضات البحرية» يعلن ترتيبات السباق التراثي»
10 ديسمبر 2022 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشف نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن ترتيبات سباق أبوظبي للتجديف التراثي فئة 40 قدماً، والمقرر 24 ديسمبر الجاري، ضمن أجندة النادي للأنشطة والرياضات المتنوعة التي يقوم بتنظيمها خلال موسمه الحالي.
وبدأت عملية التسجيل منذ الخميس الماضي، وتستمر إلى 20 ديسمبر، وقبل انطلاق السباق بأربعة أيام.
ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية أهمية كبيرة لجهود الحفاظ على التراث البحري، من خلال السباقات المتنوعة التي ينظمها في كل موسم، وتستعيد ذكريات رحلة الآباء والأجداد عبر عقود، لتعزز الهوية الوطنية، وترسم لوحات مضيئة للأجيال القادمة.
ويأتي السباق لأن يكون إحدى المنافسات المهمة للرياضات التراثية ضمن السباقات الكثيرة والمتنوعة، وينظمها النادي وبنجاح طوال الموسم البحري للسباقات في العاصمة أبوظبي، 
وحددت اللجنة المنظمة للسباق ضوابط المشاركة والتسجيل، وأصدرت شروط وتعليمات السباق، وتتضمن توزيع القوارب المشاركة إلى 3 أشواط وفق القرعة، ويتأهل منها أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى الشوط الرابع والختامي.
وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة التقيد والالتزام باللوائح والقوانين التي تم توزيعها خلال عملية التسجيل والإعلان عن المنافسة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام باللوائح التي تحدد عدد البحارة في كل قارب.
وينطلق السباق من جزيرة اللؤلؤ، ولمسافة 4 كيلو مترات حتى خط النهاية، مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كورنيش أبوظبي.
وثمّن خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للسباقات التراثية بكل فئاتها، مما أسهم في زيادة الإقبال على المشاركة فيها، والتفاعل مع الأنشطة المصاحبة لها.
وقال: يحرص أبناء الوطن على التواجد في السباقات التي تربط الماضي بالحاضر، من أجل التفاعل مع هذا الإرث الغني بمفرداته التنافسية المتميزة.
وتوقع الرميثي أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من البحارة والنواخذة، بعد أن شهدت الأيام الأولى حرص العديد منهم على التسجيل من أجل المشاركة والتأكيد على التواجد في هذا السباق السنوي.

أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
التجديف
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