مباراتان في ذهاب «ربع نهائي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق مساء الأحد مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يستضيف الظفرة نظيره النصر على استاد حمدان بن زايد، فيما يدشن شباب الأهلي مشواره في البطولة بلقاء ضيفه الجزيرة على استاد راشد، وتستكمل الجولة الاثنين بمباراتي الشارقة وخورفكان، وقمة العين والوحدة، على أن يحسم التأهل في «جولة الإياب» المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويشهد الدور ربع النهائي الظهور الأول لفريقي العين حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف» والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي، في الوقت الذي أكملت فيه 6 أندية عقد الدور ربع النهائي، بالتأهل من الدور الأول ممثلة في خورفكان، الظفرة، الوحدة، الشارقة، النصر، الجزيرة.

وتقام مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم الحالي، بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل مباريات الأدوار «الأول، الثمانية، الأربعة»، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.

وتشابهت نتائج الظفرة والنصر في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل المواجهة المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي، بعدما عوض «فارس الظفرة» خسارته في الذهاب أمام مضيفه عجمان 1-3، إلى فوز 2-0 ليضمن التأهل، فيما تخطى «العميد» عقبة منافسه البطائح بالفوز ذهاباً 2-0، والخسارة 1-2 في مباراة الإياب.

والتقى النصر والظفرة في 9 مواجهات سابقة ضمن مسابقة الكأس، حيث يتفوق «العميد» بالفوز في 5 مباريات، مقابل انتصارين للظفرة والتعادل في مباراتين.

ويشهد استاد راشد المواجهة الأولى لشباب الأهلي في الكأس، حيث يستضيف الجزيرة المتأهل من الدور الأول على حساب دبا بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وستكون المباراة المرتقبة الثامنة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، بعدما حقق الفرسان الفوز في 4 مباريات، مقابل التعادل في مباراتين، وفوز وحيد للجزيرة.

وتحمل المواجهة المنتظرة كل مقومات الإثارة عطفاً على تاريخ مشوار الفريقين الأخير في الكأس، حيث يتسلح «الفرسان» بأفضلية عدم الخسارة في آخر 12 مباراة في البطولة، بالفوز في 9 لقاءات والتعادل في 3 مباريات، في الوقت الذي حافظ فيه «فخر أبوظبي» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 8 مباريات بالفوز في 4 والتعادل في مثلها.

جولة الذهاب

الأحد

الظفرة - النصر 16:45

شباب الأهلي - الجزيرة 19:30

الاثنين



الشارقة - خورفكان 16:45

العين - الوحدة 19:30

الإياب

15 ديسمبر

النصر - الظفرة 16:45

الجزيرة - شباب الأهلي 19:30

16 ديسمبر

خورفكان - الشارقة 16:45

الوحدة - العين 19:30