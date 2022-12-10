الجماهير تترقب ظهور صلاح في «كأس سوبر دبي»



معتصم عبدالله (دبي)



يلتقي ليفربول الإنجليزي جماهيره العريضة في الإمارات، عندما يواجه أولمبيك ليون، في الساعة السادسة مساء الأحد، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ثاني مباريات «كأس سوبر دبي»، والتي انطلقت بفوز أرسنال على ليون 3-0.

وتمثل المواجهة الظهور الأول في البطولة لزملاء المصري محمد صلاح نجم «الريدز»، في الوقت الذي ينهي فيه ليون مشاركته في البطولة، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام «المدفعجية»، على أن تتواصل مواجهات «كأس سوبر دبي»، بمباراتي أرسنال وميلان يوم الثلاثاء، وتختتم بقمة ليفربول وميلان الجمعة المقبل.

وتترقب الجماهير بشكل خاص ظهور النجم المصري محمد صلاح، ضمن التشكيلة الأساسية لليفربول، فيما يعول الفرنسي لوران بلان مدرب ليون على مجموعة من الأسماء المتميزة، أمثال ألكسندر لاكازيت نجم أرسنال السابق لتعويض خسارة المباراة الأولى.

وتبدو الفرصة مواتية أمام ظهور مجموعة من العناصر الشابة في تشكيلة ليفربول، بعدما اصطحب يورجن كلوب 31 لاعباً، خلال المعسكر الحالي في دبي، من بينهم 13 من لاعبي أكاديمية النادي، حيث تبرز أسماء لايتون ستيوارت وجيك كاين ودومينيك كورنيس.

وتعرضت استعدادات «الريدز» خلال معسكره الحالي بدبي لاستئناف الدوري الإنجليزي لضربة قوية، مع تجدد إصابة لويس دياز، وكان الجناح الكولومبي تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه أمام أرسنال 2-3 في أكتوبر الماضي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع النادي: مررنا بفترة صعبة خلال مشوار الدوري، قبل أن نصل إلى احتلال المركز السادس، وندرك الفارق مع فرق الصدارة، ولكننا نرغب في القتال حتى النهاية، لافتاً إلى أن المعسكر الحالي فرصة للتحضير بشكل جيد.

يذكر أن المواجهات الرسمية بين ليفربول وليون اقتصرت على مباراتين فقط في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2009-2010، حيث حسم التعادل 1-1 «الذهاب»، قبل أن يخسر «الريدز» في «الإياب»1-2 على ملعب آنفيلد في الموسم الأخير لمدربه السابق رفائيل بينيتيز.

وستكون مباراة اليوم على استاد آل مكتوم «الودية الثانية» في تاريخ مواجهات الفريقين بعد فوز ليفربول 3-1 في المباراة الأولى التي أقيمت عام 2019 في جنيف، وسجل لـ«الريدز» روبرتو فيرمينو وهاري ويلسون وجاء هدف عكسي من يواكيم أندرسن.