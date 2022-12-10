العين والجزيرة يتعادلان في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



خرج «الديربي» بين العين والجزيرة، ضمن الجولة الخامسة لدوري «أقوياء اليد» بالتعادل 25-25، في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-12، ويعتبر التعادل بمثابة الخسارة للفريقين بعدما أضاع كل منهما «نقطة»، في سباق البحث عن مكان في «مربع الكبار»، حيث ارتفع رصيد «فخر أبوظبي» إلى 11 نقطة، ومع أنه قفز إلى «الوصافة» خلف الشارقة مؤقتاً، إلا أنه ينتظر نتائج بقية المباريات، فيما رفع «الزعيم» رصيده إلى 8 نقاط.

ونجح مليحة في حصد الفوز الأول هذا الموسم على حساب دبا الحصن 27-22 في المباراة التي أقيمت بصالة مليحة، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 10-9، وبهذه النتيجة رفع مليحة رصيده إلى 8 نقاط، متساوياً مع العين ودبا الحصن على 7 نقاط، فيما تراجع النصر إلى المركز الأخير وله 6 نقاط قبل أن يواجه شباب الأهلي.