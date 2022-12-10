الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العين والجزيرة يتعادلان في «أقوياء اليد»

العين والجزيرة يتعادلان في «أقوياء اليد»
10 ديسمبر 2022 13:00

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
مباراتان في ذهاب «ربع نهائي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
ابن ثعلوب يهنئ زلاتكو


خرج «الديربي» بين العين والجزيرة، ضمن الجولة الخامسة لدوري «أقوياء اليد» بالتعادل 25-25، في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-12، ويعتبر التعادل بمثابة الخسارة للفريقين بعدما أضاع كل منهما «نقطة»، في سباق البحث عن مكان في «مربع الكبار»، حيث ارتفع رصيد «فخر أبوظبي» إلى 11 نقطة، ومع أنه قفز إلى «الوصافة» خلف الشارقة مؤقتاً، إلا أنه ينتظر نتائج بقية المباريات، فيما رفع «الزعيم» رصيده إلى 8 نقاط.
ونجح مليحة في حصد الفوز الأول هذا الموسم على حساب دبا الحصن 27-22 في المباراة التي أقيمت بصالة مليحة، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 10-9، وبهذه النتيجة رفع مليحة رصيده إلى 8 نقاط، متساوياً مع العين ودبا الحصن على 7 نقاط، فيما تراجع النصر إلى المركز الأخير وله 6 نقاط قبل أن يواجه شباب الأهلي.

دوري اليد
العين
الجزيرة
مليحة
دبا الحصن
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تصدم مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©