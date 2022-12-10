الأرجنتين وكرواتيا «الصراع المتكافئ»

دبي (الاتحاد)



تعتبر مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في نصف نهائي «كأس العالم 2022» متكافئة، بالنظر إلى تاريخ لقاءات المنتخبين عبر التاريخ.

وتلعب الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي «مونديال قطر»، يوم الثلاثاء المقبل بملعب «لوسيل»، حيث تخطى «الكروات» عقبة البرازيل في ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنيتجة 1-1، بينما تأهل «التانجو» إلى «مربع الذهب» على حساب هولندا بركلات الترجيح أيضاً بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وتعتبر مواجهة الأرجنتين وكرواتيا هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في «المونديال»، حيث التقى الفريقان للمرة الأولى في دور المجموعات لكأس العالم 1998 وتغلبت الأرجنتين بهدف.

وتغلبت كرواتيا على الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة في مونديال روسيا 2018، وكانت المواجهة الثانية بين الفريقين في كأس العالم.

ولعب المنتخبان 3 مباريات ودية، الأولى عام 1994 وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية عام 2006 وانتهت بفوز كرواتيا 3-2، والثالثة عام 2014، حيث فازت الأرجنتين 2-1.

وحققت الأرجنتين لقبين لكأس العالم خلال 16 مشاركة، الأول في «نسخة 1978» بالأرجنتين، والثاني في «نسخة 1986» بالمكسيك، بينما الإنجاز الأفضل لكرواتيا في المونديال خلال 6 مشاركات وصافة «نسخة 2018» بروسيا، بعد الخسارة من فرنسا في النهائي 4-2، بينما حققت أيضاً المركز الثالث في المشاركة الأولى «نسخة 1998» بفرنسا.