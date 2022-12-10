«الفتى الذهبي» يحذر أندية «البريميرليج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



استفاد النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «22عاماً» مهاجم وهداف مانشسترسيتي الإنجليزي من توقف المسابقات الكروية، بسبب كأس العالم المقامة حالياً في قطر، وحصل على قدر وافر من الراحة، يساعده على العودة بقوة، عند استئناف الدوري الإنجليزي «البريميرليج» والمسابقات الأخرى التي يشارك فيها فريقه، بعد انتهاء «العرس العالمي» 18 ديسمبر الجاري.

ويتألق هالاند الملقب بـ «الفتى الذهبي» منذ بداية الموسم مع «السيتي» فريقه الجديد القادم إليه من بروسيا دورتموند الألماني في «الميركاتو الصيفي»، حيث سجل 23هدفاً في 18 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، وأثبت خلالها للجميع في إنجلترا أنه من نوعية اللاعبين الذين لا يمكن إيقافهم بسهولة، ويكفي أنه سجل «هاتريك» في 3 مباريات متتالية على ملعب «الاتحاد» معقل «القمر السماوي».

وكان هالاند عانى من بعض المشكلات العضلية، وجاءت فترة التوقف لتمنحه الفرصة للعلاج والراحة، من أجل استئناف التدريبات بقوة.

وفي حديث لصحيفة «ذا ناشيونال نيوز»، قال هالاند: كان توقف الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم فرصة جيدة، لكي أبدأ عملية التأهيل من الصفر، وحذر كل أندية «البريميرليج» بأنه عائد بقوة.

واعترف هالاند بأن كأس العالم حلم جميع اللاعبين، وعلق قائلاً: إنه حلمي أنا أيضاً، وكان أملي تمثيل منتخب بلادي في البطولة، ولكننا لم ننجح في تخطي التصفيات الأوروبية المؤهلة لها، وأعمل بكل قوة من أجل أن تتاح الفرصة لمنتخبنا الوطني للمشاركة في المونديال مستقبلاً.

وقال: فترة الراحة التي حصلت عليها بسبب «المونديال»، كانت إيجابية للغاية، واستفدت من التوقف العالمي، في توفير أفضل الظروف الممكنة، حتى يمكنني العودة بقوة، والآن أنا متعجل ومتشوق فعلاً لبدء «البريميرليج».

هالاند، الذي حقق نجاحاً مدهشاً مع السيتي، تجاوز به الطموحات والآمال المعقودة عليه، رغم صغر سنه، استفاد جيداً من وجوده في الدوري الإنجليزي الذي يحتاج أي لاعب فيه إلى وقت للتأقلم والانسجام، ولكنه سعيد لأنه لم يحتج إلى وقت طويل للإندماج مع زملائه والتعود على اللعب في «البريميرليج».

وشدد على أن النصف الثاني من الموسم هو الأهم، مشيراً إلى أن فريقه في وضع جيد، وقال: صحيح إننا لسنا في صدارة الترتيب وإنما نحل ثانياً، إلا أن طموحنا الأكبر هو العودة مجدداً للصدارة من أجل الاحتفاظ باللقب.

يذكر أن «السيتي» يعود إلى المباريات 22 ديسمبر الجاري، حيث يواجه ليفربول في كأس «الكاراباو» ثم يلعب أولى مبارياته في «البريميرليج» أمام ليدز يونايتد، بعدها بستة أيام.