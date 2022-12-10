«مفاجآت مذهلة» في «دولية الحبتور» لتنس السيدات



رضا سليم (دبي)



شهدت الأدوار النهائية من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ 25، والمقامة حالياً بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند مفاجآت من «العيار الثقيل» بخروج المصنفتين الأولى والثانية.

وخسرت الروسية ديانا شنايدر المصنفة الأولي أمام الفرنسية كارول مونيه 2-6 و6-4 و7-5، في مباراة امتدت إلى 135 دقيقة.

وجاءت المفاجأة الثانية بخسارة المصنفة الثانية الفرنسية كريستينا ملاد نوفيتش أمام المصنفة الخامسة السلوفاكية فيكتوريا كوموزوفا 6-2 و6-3، فيما فازت المصنفة الثالثة البولندية ماجدلينا فريش على المصنفة السابعة الروسية انستازيا زخاروفا 6-4 و6-1، وتفوقت الفرنسية ايلسا جاكيمو على السلوفاكية ربيكا فرانكوفا 6-1 و6-4.

وتلتقي في نصف النهائي الفرنسية إيلسا جاكيمو مع مواطنتها كارول مونيه، والسلوفاكية فيكتوريا كوموزوفا، مع البولندية ماجدلينا فريش.

وعلى صعيد الزوجي، منعت المصنفات المفاجآت، بعدما فاز الزوجي المصنف الأول المكون من المجرية تيميا بابوس والفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش، على الزوجي النمساوي المكون من باربارا هاس وسينجا كراوس 6-1 و6-0، والزوجي المكون من الأوكرانية كاترينا بوندرانكو والبولندية ماجدلينا فريش على التايلاندية بيجتارن بيليبتش ولاعبة تايبيه وو فانج 6-3 و7-6.

وأكدت الهندية شيتال ايار المندوبة الفنية للاتحاد الدولي أن بطلة مسابقة الفردي تحصل على 150 نقطة في التصنيف العالمي، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 15236 دولاراً، وقيمة جائزة الزوجي 5573 دولاراً، فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على 90 نقطة، إلى جانب 8147 دولاراً في الفردي، أما في الزوجي فيحصلان على 2787 دولاراً.

وأضافت: عودة الحياة الطبيعية بعد الجائحة وحركة الطيران إلى سابق عهدها مكنتنا من استقدام أبرز اللاعبات الصاعدات لتحفل البطولة بالمفاجآت بظهور نجوم جديدة في اللعبة.

وأشارت شيتال إلى أن وجودها في البطولة الماضية والاجراءات الصحية مختلفة تماماً عما هو عليه الآن، كما أن الإمكانيات والتسهيلات والخدمات التي تقدمها اللجنة المنظمة تدعونا للإعجاب والإشادة، وبصراحة كلما زرت دبي زاد الارتباط بها، فكل احتياجاتك تجدها متوفرة، مثل التسوق والشواطئ والأماكن السياحية، والتطور العمراني يصيبك بالدهشة والإعجاب.