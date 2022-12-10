«رباعية» غير مسبوقة لخيول أحمد بن راشد في «ميدان»



عصام السيد (دبي)



حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب الأسترالي مايكل كوستا رباعية «سوبر هاتريك» غير مسبوقة في السباق الخامس لمضمار ميدان، وتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية 687 ألفاً و500 درهم برعاية موانئ دبي العالمية.

وبدأ مسلسل انتصارات خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عبر الجواد «تهديد» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة دين أونيل «حقق الفوز رقم 170 في الإمارات»، الذي تُوج بطلاً لجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب سباق ميناء الحمرية، وجاء فوز البطل بفارق 1,5 طول عن «داون أون دا بايو»، وقطع المسافة بزمن 1:37:95 دقيقة.

وأضاف الجواد «سياسي» الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة زافير زياني، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب سباق ميناء راشد، متفوقا بفارق 2,75 طول عن «موطني» ومسجلاً 2:01:49 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث لخيول سموه بالشعار الأصفر، عبر نجمه المتألق «مهيب» بقيادة راي داوسون، الذي واجه مجموعة من المنافسين الفائزين بالفئة الثالثة، في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1200 متر، على لقب سباق القرهود للسرعة «قوائم»، البالغ جائزته 123.500 ألف درهم، واستطاع البطل قطع المسافة في 1:10:93 دقيقة، متفوقاً بفارق 1,5 طول عن «توز».

وحقق «سيوف» الفوز الرابع لخيول سموه، بقيادة أنطونيو فريزو، حين نال جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب مردف ستيكس، وجاء تفوقه بفارق 1,25 طول عن «شارب آرمي»، مسجلاً 1:25:79 دقيقة.

وتُوجت المهرة «واضحة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة بيرناردو بينيرو، بجائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب مرفأ دبي، وسجلت البطلة 1:19:69 دقيقة متفوقة بفارق 2,75 طول عن «جاب حداد».

وانتزع «برق الإمارات» للمالك والمدرب إسماعيل محمد، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق خور دبي «دبي كريك»، مانحاً الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو الثنائية والذي كان غائباً في بداية الموسم بسبب الإيقاف، وجاء فوز البطل بفارق طول عن «ساري دبي»، وقطع البطل الفائز المسافة في 1:25:00 دقيقة.

وعزف الجواد «اجست فيسكال» لمزرعة لابوم، بإشراف خوليو اولاسكواجا، وقيادة جوس دا سيلفا، لحن الختام في الشوط السابع لمسافة 2000 متر، على لقب سباق المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، وقطع البطل المسافة في 2:05:47 دقيقة، مكتسحاً وصيفه «فيربوتين» بفارق 7,25 طول.