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الرياضي

مارتينيز: الحكم «عديم الجدوى»

مارتينيز: الحكم «عديم الجدوى»
10 ديسمبر 2022 12:01

 
برلين (د ب أ)


انتقد إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتيني، الحكم أنطونيو ماثيو لاهوز ووصفه بأنه «عديم الجدوى» عقب الفوز الدرامي للمنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي بركلات الترجيح في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وكان حارس المرمى هو البطل، حيث تصدى لركلتي ترجيح من فيرجيل فان دايك وستيفن بيرجويس، ليفوز المنتخب الأرجنتيني 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. 

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وأثار أداء الحكم لاهوز في ملعب لوسيل جدلاً واسعاً، حيث أشهر الحكم الإسباني 15 بطاقة صفراء في المباراة، وهو أكبر عدد في تاريخ مباريات كأس العالم، كما أنه أضاف 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع مع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، حيث تمكن فيها المنتخب الهولندي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة بتوقيع فوتر فيخهورست، ليلعب الفريقيان شوطين إضافيين.

وقال مارتينيز قبل أن يهدي الفوز لمواطنيه: الحكم عديم الجدوى، أتمنى ألا يدير مباريات أخرى لنا.
وأضاف: أول شيء يأتي في عقلي هو المشاعر، أفعل ذلك من أجل 45 مليون شخص، أن أعطي للناس مثل هذه الفرحة يمثل أكبر شيء الآن، وصلنا للدور قبل النهائي، ولدينا شغف وشجاعة، نحن متحمسون، مثل الجماهير.

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