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ابن ثعلوب يهنئ زلاتكو

ابن ثعلوب يهنئ زلاتكو
10 ديسمبر 2022 10:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة نادي العين للاستثمار، في اتصال هاتفي، زلاتكو داليتش مدرب العين السابق، وكرواتيا حالياً، بمناسبة قيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي «مونديال 2022»، عقب الفوز على البرازيل بركلات الترجيح، بعد مباراة «تاريخية ماراثونية» حبست أنفاس العالم، ليأتي الصعود نتيجة عمل كبير أمام منافس خطير، وتأكد من خلاله كفاءة ودهاء زلاتكو الذي صرح قبل المباراة بأن وصول منتخب بلاده إلى ربع النهائي إنجاز، ومؤكداً أهمية مباراة «السامبا» التي تعتبر الأهم في «المونديال»، وأمام المرشح الأول الذي استحق الوصول إلى هذا الدور، ونحن أيضاً فريق ممتاز، ويجب أن نلعب جيداً، ونريد أن نواجه المنافس القوي، ونحن نؤمن بقدراتنا، ونسعى للفوز أمام أحد الفرق المرشحة لحصد لقب «المونديال».
وقال ابن ثعلوب إن منتخب كرواتيا المغمور الذي قاده زلاتكو حقق إنجازاً شهد له العالم بالوصول إلى «المربع الذهبي» بكفاءة وعطاء جاد لا يعرف اليأس، بعد تقدم منتخب البرازيل بهدف، والعودة بالتعادل، والاحتكام إلى شوطين إضافيين، وركلات الترجيح التي تفوق فيها كرواتيا بقيادة نجم المباراة الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، ليؤكد زلاتكو القراءة الصحيحة لمنتخب البرازيل، حيث جاء مردود كرواتيا وصيف العالم أفضل مما حدث أمام فرنسا في نهائي مونديال «روسيا 2018» وابتسمت «الترجيحية» لمنتخب كرواتيا الذي استحق التأهل للمرة الثالثة إلى نصف النهائي، ليقابل منتخب الأرجنتين الثلاثاء المقبل، في تحدٍ جديد على ملعب استاد لوسيل، بعد أن فك عقدته أمام البرازيل.

العين
محمد بن ثعلوب
زلاتكو داليتش
كرواتيا
البرازيل
مونديال 2022
كأس العالم 2022
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