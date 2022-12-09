مونديال 2022: الأرجنتين تلحق بكرواتيا إلى نصف النهائي
ميسي ورفاقه يحتفلون بتأهلهم إلى نصف النهائي
10 ديسمبر 2022 02:09
تأهل المنتخب الأرجنتيني للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على نظيره الهولندي 4 / 3 بركلات الترجيح.
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2 في المباراة التي جمعتهما الجمعة، على استاد لوسيل، في دور الثمانية من البطولة.
بسيناريو جنوني، أبقت الأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي على حلم التتويج الأول منذ 1986.
وافتتح ناهويل مولينا التسجيل للأرجنتين بتمريرة حاسمة سحرية من ميسي (35). وأضاف الأخير الهدف الثاني من ركلة جزاء (73). إلا أن البديل فاوت فيخهورست قلّص الفارق في الدقيقة 83 قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع (90+11).
لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح تألق فيها الحارس إيميليانو مارتينيس بصده كرتين. وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا الثلاثاء على المعلب ذاته بعد أن أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1.