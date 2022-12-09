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الرياضي

محمد عبدالله والحمادي يظهران للمرة الثالثة في كأس العالم

محمد عبدالله والحمادي يظهران للمرة الثالثة في كأس العالم
10 ديسمبر 2022 01:29

الدوحة (وام)

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الحكم الدولي الإماراتي محمد عبد الله حسن، ليكون حكماً رابعاً في مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، كما عينت اللجنة الحكم الإماراتي المساعد محمد أحمد الحمادي حكماً خامساً لنفس المباراة، ليكون احتياطياً للحكمين المساعدين، وهي من ضمن التعديلات الجديدة التي أقرها «الفيفا» في كأس العالم.
ويعد هذا هو الظهور الثالث للحكمين الإماراتيين، حيث سبق وأن أدار طاقم تحكيم إماراتي بالكامل مباراتي إسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون وصربيا في الدور الأول للمونديال، مكون من الحكمين ومعهما الحكم المساعد حسن المهري.

محمد عبدالله
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