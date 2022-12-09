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عبدالله بن طوق يفتتح ملتقى دبي للفروسية

عبدالله بن طوق يفتتح ملتقى دبي للفروسية
10 ديسمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

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افتتح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، النسخة الثالثة من ملتقى دبي للفروسية، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، ويستمر لمدة يومين بقاعة جراند ستاند بمضمار ميدان العالمي، كما حضر فعاليات الافتتاح اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالفروسية.
واطلع معاليه، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المشاركين في الملتقى من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العاملة في مجال الخيول والفروسية، على أبرز الحوافز والفرص في بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، حيث تعد صناعة الخيول من أبرز الصناعات الواعدة في الإمارات، كما شهدت قفزات نوعية وتطورات ملموسة خلال المرحلة الماضية، أسهمت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز رئيس لصناعة الخيول في المنطقة والعالم، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.
وأضاف: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تمتلك الإمارات حالياً بيئة استثمارية تنافسية ومرنة وبنية تحتية قوية ومتطورة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها الأنشطة المتعلقة بصناعة الخيول، حيث تم إنفاق ما يقرب من 2.1 مليار درهم على تدريب خيول السباق، ووصل متوسط الإنفاق السنوي لنوادي الفروسية في الدولة إلى 367 مليون درهم، كما وصل حجم سوق أعلاف الخيول عالية الأداء إلى أكثر من 128 مليون درهم، الأمر الذي أسهم في ترسيخ موقع الإمارات كمركز رئيس لصناعة الخيول في المنطقة والعالم».

عبدالله بن طوق
نادي دبي للفروسية
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